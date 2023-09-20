Haber: Dinçer Karacalar

DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak. “50 fifty”de bu hafta Emel Yalçın’ın stüdyo konuğu yeni klibi “Queen”in kamera arkasını anlatan rap müziğin kraliçesi Nihan Çelik.

Nihan Çelik ses getiren klibi ve müzik tarzıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. “50 fifty”de ayrıca Ebru Yaşar’ın Kuruçeşme konserinin perde arkasından ve kulisinden çok özel görüntülerin yanı sıra müzik ve magazin dünyasından konserler, son haberler ve yeni çalışmalar yer alacak. Konserler, yeni klipler ve son haberlerle müzik dünyasının nabzını tutacak “50 fifty” 21 Eylül Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında.