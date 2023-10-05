HABER: BURHAN AKDAĞ

Kadıköy Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kadıköy Çizgi Festivali’nde, İllüstratörler Platformu da yerini aldı. Yoğurtçu Parkı’nda düzenlenen festivalde, birbirinden renkli çizim atölyeleri, Wacom ile dijital atölyeler, yapay zeka konulu söyleşi, iP Academy Gelecek Gençlerin Karma Sergisi-2 ve imza günleri düzenleyen platform, sanatçı üyelerinin çalışmalarını geniş kitlelere ulaştırma adına birçok etkinliğe imza attı.



Her yıl çizgi tutkunlarının heyecanla beklediği festival, 3 gün boyunca binlerce ziyaretçi ağırladı. İllüstratörlerin dünyasına katkıda bulunma, bir araya gelip kendi fikirlerini ifade etmeleri adına üretken bir alan yaratma ve sektör profesyonellerini bir araya getiren bir platform yaratmak gibi hedeflerle yola çıkan İllüstratörler Platformu, topluluk bilinciyle bir araya gelen üyelerinin buluşmasıyla festival alanındaki standında çalışmalarını sürdürdü.





Dolu dolu bir etkinlik programı hazırlayan platform, çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere her yaşa hitap etti. IP Üyesi Mustafa Çelik’in Temel Sanat Atölyesi ile başlayan etkinlikler, Ramazan Uslu ile Dijital Çizime Giriş Atölyesi, Mehri Sena Karahan ile Yaratıcı Karakter Tasarımı Atölyesi, Betül İlter ile Lekelerle Yaratıcı Çizim Atölyesi ile devam etti. Karin Sanat sponsorluğuyla Abbas Riazi ile Urban Sketching Atölyesi düzenlendi. Esra Bostan ile Kolaj Atölyesi ve Ali Çağan Uzman ile Şiir İllüstrasyonu Atölyesi’nin yanı sıra, Wacom destekleriyle düzenlenen dijital illüstrasyon atölyeleri, her yaştan çocuğun ve yetişkinin yoğun ilgisini gördü.





Usta Sanatçı Mustafa Delioğlu, İllüstratörler Platformu standında yeni kitabını imzaladı. Festivalin kapanış gününde ise, IP Kurucu Başkanı ve Avrupa İllüstratörler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nurgül Şenefe, İllüstratör-Ressam Büşra Yurtseven ve Beykoz Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Ali Çağan Uzman, Yapay Zeka ve Dünyadan Gelişmeler başlıklı söyleşide, yapay zekanın çizim dünyasına getirdiği yeni meslekleri değerlendirdi.



