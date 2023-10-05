HABER: TEVFİK ERK

3 Ekim 2023 tarihinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Külliyesinde düzenlenen toplantıya Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, BBP Sancaktepe İlçe Başkanı Abdulkadir Darel, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ekrem Yahya Ateş, Zafer Partisi Sancaktepe İlçe Başkanı Bilal Gökçeyurt,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdür ve Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan toplantı Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın’ın sunumuyla devam etti.

Polis - halk ilişkilerinin geliştirilmesi, güvenlik ve asayiş konularında halkın tespit, değerlendirme ve beklentilerinin yanında doğrudan katılımın sağlanması, daha huzurlu bir yaşam alanı için halkla ortak çalışmalar yapılabilmesi ile vatandaşların şikâyet ve sorunlarının yerinde birebir iletişim kurularak değerlendirilip, çözüm üretilebilmesi amacıyla 2023 Huzur Toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın, Hazırlanan istatistik rakamlarla Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmalarını anlattı.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, İlçe Emniyet Müdürü Şekip Akın'a bilgilendirme için teşekkür etti. Kaymakam Karakaya, konuşmasında Sancaktepe ilçesinin İstanbul'un huzurlu ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi. Kurumlar arası diyaloğun önemine dikkat çeken Kaymakam Karakaya, ilçede görev yapan tüm emniyet teşkilatı görevlilerine teşekkür etti ve başarılar diledi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü yaptığı konuşmada belediyenin zabıta teşkilatını güçlendireceklerini söyledi. Başkan Döğücü, Akpınar mahallesine yeni bir karakol kurulacağını konuşmasında ifade etti.

Programa katılan davetlilerin öneri ve sorularının dinlenilmesi ve cevaplanması ile devam etti. Huzur Toplantısı programı günün anısına toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.