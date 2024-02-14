Haber: Aslı Mercan Sarı

Toplantı mevcut Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Sarı'nın açılış konuşması ile başladı.

Akabinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan Olağanüstü Genel Kurul'un Divan Başkanlığını Fatih Özkurt, katip üyeliklerini Çiğdem Sabuncuoğlu ve Ece Sönmezer üstlendi.

Olağanüstü genel Kurul, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ile devam etti.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Faliyet Raporunun ayrı ayrı ibra edilmesinin ardından Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu genel kurulda oylanarak kabul edildi.

2024 yılı 11.02.2024 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulu sonucunda aşağıda ismi bulunan arkadaşlar Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu görevlerine seçilmişlerdir.

YENİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Aslı Sarı

Yönetim Kurulu Başkan Yrd: Bahar Taşülkü

Genel sekreter: Fatih Özkurt

Sayman: Hüseyin Sarı

Asil Üye: Fulya Peynirci

Yönetim Kurulu Yedek üyeler

Elçin Tutkun

Pervin Akyar

Fatma Nalan Tarhan

Neslihan Erdur

Hatice Sezer

Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Başkanı:Çiğdem Sabuncuoğlu

Denetleme Kurulu üye: Ece Sönmezer

Denetleme Kurulu Üye: İlknur Şahin

Denetleme Kurulu Yedek üyeler

Melike Çelik

Gündem Şenel

Mithat Can Yazıcı

Oylama ile yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Aslı Sarı şu ifadeleri kullandı; "Güven tazeledik. Aramıza bir birinden değerli yeni arkadaşlar katıldı. İnanıyorum ki büyük projelere hep beraber imza atacağız. İki yılda büyük işler başardık. Bu iki yılı bir nevi staj olarak görüyorum bundan sonra ses olabilme adına, kadınlar ve çocuklarımıza faydalı olabilme adına daha farklı ve üst çalışmalarımız olacaktır.

Bürokrasi, organizasyon, faliyet, işleyiş anlamında tıkanmama adına bütün yönetimi İzmir'e çektik. Eski yönetimde yer alan bütün yol arkadaşlarıma müteşekkiriz.

Birlik ve beraberlik ortamında geçen toplantıda yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda görev alan arkadaşları tebrik ediyoruz, mücadelemiz adına, kadınlar ve çocuklar adına, insanlık adına hayırlı uğurlu olsun.

Katılım sağlayan bütün üye ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz." dedi.