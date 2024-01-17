Kaan Karamaya başta Ebru Gündeş ve İrem Derici gibi birçok ünlü ismin albümlerine hit şarkılar hazırlarken 2018 yılında İrem Derici ile birlikte düet yaptığı “Cahil Cesareti” adlı şarkısı ile müzik dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.

Kaan Karamaya söz ve bestesi kendisine ait düzenlemesi Emre Bayar tarafından yapılan “Ayaz” isimli şarkısını müzikseverlerle buluşturdu. Şarkının klip çekimleri için Karamaya kameralar karşısına geçerken yönetmen koltuğuna da Alişan Günay Yıldırım oturdu.

Başarılı sanatçının “Ayaz” adlı şarkısı pop-slow tarzında bir şarkı olup, aşkın acısıyla yüzleşmeyi anlatırken Karamaya, “Ayaz” adlı yeni şarkısı için “Benim için özel bir şarkı. Bu şarkım için uzun süre çalıştım. Her hikayenin bir şarkısı, her şarkının da bir hikayesi olduğu gibi ‘’Ayaz’’ın da benim için çok özel bir hikayesi var. Umarım bu hikayenin şarkısı beğeniyle dinlenir.” diyerek duygularını ifade etti.

Başarının ismi Çiğdem Turan

Besteci, söz yazarı ve yorumcu kimliğinin dışında aynı zamanda “Pandülün Ucunda” adlı roman ile yazar kimliği ile de ön plana çıkan Çiğdem Turan söz ve müziği kendisine ait “Aşk” adlı yeni teklisini müzikseverlerle buluşturdu.

2022 yılında çıkarmış olduğu “Hoş geldin” adlı şarkı ile ismini duyuran sanatçının “Hoş geldin” adlı klibi 2023 yılında ulusal müzik TV kanallarında sevenleriyle buluştu. Aynı yılda “Zaman” adlı şarkıyla müzik çalışmalarına devam eden sanatçının Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yapmış olduğu Cumhuriyet Marşı çok sevildi.

“Yeni sezona yeni kadroyla iddialı girdiler”

Genel Sanat Yönetmenliğini Serdar Sevtekin’in Yönetmenliğini ise Ali İhsan Bozdemir’in yaptığı ve Murat Güleç’tarafından kaleme alınan Sevtekin Sanat Tiyatrosu yapımı sezonun iddialı romantik komedi tiyatro oyunu Kim Haklı ? yeni kadrosuyla çok yakında tüm sahnelerde..

Kadrosunda İpek Tenolcay,Serdar Sevtekin,Esin Gündoğdu,Sezer Soykök ve Hakan Çankaya’nın yer aldığı Kim Haklı oyunu 18 Ocak’ta İstanbul Cevahir sahnesinde seyircisiyle buluşuyor…

Kim Haklı? tiyatro oyununun konusu:

Evliliklerinin ilk yıllarında olmalarına rağmen birbirlerine olan tahammüllerini yavaş yavaş yitirmeye başla-yan Hande ve Yusuf, boşanmaya karar verir. Çiftin en yakın arkadaşları olan Gülden ve Buğra ise bu ayrılığı engellemek için ellerinden geleni yapar. Ancak bu o kadar da kolay olmayacaktır.

Dilan Uslan’dan üçüncü tekli “Sanki”

Uzun zamandır yerel sahnelerde yer alan, öğrencilik yıllarında bulunduğu müzik kulüpleri sayesinde bilgisini ve vizyonunu geliştiren, sosyal medyada yaptığı coverlar ile dinleyicilerine ulaşan Dilan Uslan geçtiğimiz yıl ikinci bağımsız tekli çalışması “Sanki”yi paylaşmıştı. 12 Ocak’ta ise Sanki akustik versiyonu ile geri döndü!

Şarkının söz ve müziği Dilan Uslan’a, düzenleme, mix ve master ise Bedirhan Okumuş’a ait.

Dilan Uslan “Sanki (Akustik)” için “Tam kış aylarında, yolda, bir kahve içerken dinleyebileceğiniz, sanki yanı başınızda söylüyormuşum gibi, dertleşiyormuşuz gibi bir versiyon oldu. Şimdiden keyifli dinlemeler.” şeklinde anlatıyor.

“Vurgunum” şarkısına yeniden hayat verdi

Özbek sanatçı Aziz Yuldashev söz ve müziği geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz Murat Göğebakan’a ait unutulmaz “Vurgunum”’ adlı şarkısına yeniden hayat verdi.

Aziz Yuldashev tarafından yeni bir düzenleme ile hazırlanan “Vurgunum “ şarkısı kısa sürede Murat Göğebakan hayranlarından da tam not aldı.

Aziz Yuldashev “Vurgunum” şarkısı için yaptığı kısa açıklamada “Ülkesinde böylesine sevilen bir sanatçının şarkısını seslendirmek ve bu sanatçının hayranlarından olumlu dönüşler almak gerçekten sevindirici” diyerek duygularını ifade etti.

“İhanet” itirafı!

Aydan Şener, Gökay Kalaycıoğlu ‘nun sunduğu 360 Derece programında özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, hayatında sadece bir kez evlendiğini ve bu evliliğin Ayhan Akbidin ile olduğunu belirtti. Evliliğinin neden sona erdiğini anlatan oyuncu, eşinin alışkanlıklarından kopamaması ve evle bağlantısının zayıf olması sebebiyle ayrıldıklarını ifade etti. Aydan Şener, “Çalıkuşu” dizisi döneminde evli olduğunu ve anlaşamadıkları için evliliğin sona erdiğini söyledi. Yaşanan kıskançlıkların dışında Ayhan Akbidin’in sporculuk alışkanlıklarından kaynaklı olarak eve pek bağlı olmadığını, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ve gezmeyi sevdiğini dile getirdi.

Ayrıca, Aydan Şener, ilişkilerinde aldatıldığını itiraf etti. Ancak, bu durumun evlilik dönemine mi yoksa sonrasına mı ait olduğunu belirtmedi. Şener, “Aldatıldın mı?” sorusuna, “Tabii ki… Eşim tarafından aldatılıp aldatılmadığımı bilmiyorum ama sonrasında oldu. Aldatılmayan kadın yoktur.” şeklinde cevap verdi.

Onur Buldu “Paranoya” ile geliyor

Güldür Güldür Show’dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Onur Buldu bu kez yine bir komedi filmi ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Senaryosu Cengiz Özkarabekir tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini de üstlendiği “Paranoya” adlı seyircisine kahkahalar attırmayı hedefleyen filmde Onur Buldu bir gazeteciye hayat verecek.

“Paranoya” filmin çekimleri bahar aylarının başlangıcı olan Nisan ayında başlaması düşünülen filmde bir gazetecinin hezeyanları üzerinden kaçış hikâyesini mizahi bir dille beyazperdeye taşınacak.

“Paranoya” filminin çekimlerinin İstanbul ve Lüleburgaz’da gerçekleştirilmesi beklenirken filmin senaryosuna yazar Ahmet Ümit, karikatürist Mehmet Çağçağ ve psikiyatrist Samuray Özdemir gibi birbirinden ünlü isimlerin küçük dokunuşları olacağı öğrenildi.