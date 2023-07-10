İSTANBUL- 12 şehirde 22 mekanı ile her hafta Türkiye’nin en çok dinlenen isimlerine ev sahipliği yapan Jolly Joker,en sevilen sanatçıları “Yaz Konserleri” konsepti ile farklı açık hava sahnelerinde müzikseverlerle buluşturuyor. Jolly Joker markası ile bütünleşen isimlerle Uniq sahnesinde adeta yıldızlar geçidi yaşanacak. 17 Ağustos Perşembe Buray, 18 Ağustos Cuma İrem Derici, 19 Ağustos Cumartesi Ayçin Asan, 23 Ağustos Çarşamba Koray Avcı, 25 Ağustos Cuma Gülşen konseri ile son bulacak.

HABER: MERVE ELÇİ