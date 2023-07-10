Gemlik Haber Gazetesi'nin manevi destekleri, Şair, Yazar, Gazeteci, Komite Başkanı Hasan Azkıran öncülüğünde Türkiye'nin değişik illerinden Jürilerin ve Şair, Yazar, Gazeteci, Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafınca değerlendirilmesi plaket ödüllü Altın Kalemler Şiir yarışması 07.07.2023 tarihinde sona erdi...

51 Şairler ve 103 Şiirler

07.07.2023 tarihinde Jürilere gönderilmiş olup en geç 25.07.2023 tarihine kadar değerlendirilmesi ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu'nun onayından geçerek.

Sonuçları Komite Başkanı Hasan Azkıran ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından sosyal medyalardan ve basın yoluyla açıklanacaktır .

Ödül töreni Ağustos ayında yemekli olup şairlerimiz ücret ödemeyecek beraberinde getirdikleri yakınları için sadece kişi başı 200. TL ödemesini 15 Temmuz'a kadar Hasan Azkıran'a 0 536 316 37 62 bildirmeniz gerekmektedir.

İlerleyen günlerde ödül töreni yeri bilgilendirileceksiniz.

Ödül törenine katılamayan yarışmacılarının dereceye girmese dahi katıldığı ve onurlandığı için plaketleri ikametgah adreslerine gönderilecektir .

2023 ALTIN KALEMLER PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASINA KATILAN ŞAİRLERİN İSİM LİSTESİ

01 - Şengül Doğrucan

02 - Osman Karahan

03 - Mehmet Şençiçek

04 - Şerife Güzel

05 - Fikret Onay (Almanya)

06 - Ediz Servan Erdinç

07 - Hürol Aksu

08 - Neşe Poyraz (Almanya)

09 - Fendiye Nihali Dinç

10 - Metin Özdoğan

11 - Sebahattin Karakuş

12 - Ahmet Yılmaz

13 - Serhat Peker

14 - Leyla Yiğit Kaya

15 - Zekine Karaköçek

16 - Mevlüt Işıldak

17 - Güner Bıldırcın

18 - İsmail Mayradowiç (Türkmenistan)

19 - Ömer Sayıl

20 - Yusuf Bükülmez

21 - Nezaket Körpe

22 - Mehmet Salih Bolat

23 - Ali Görmüş

24 - Meral Otan

25 - Zatı Nur Canbaz

26 - Şahnoza Oçildiyeva (Özbekistan)

27 - Yücel Kurucu

28 - Nuray Deniz

29 - Latife Gülmez Dikmen

30 - Saliha İnan

31 - Sibel Kaya

32 - Dilara Taşkıran

33 - Avni Yeğin

34 - Ülke Temiz

35 - Rojin Aktaş

36 - Gülten Karaateş

37 - Mustafa Yıldız

38 - Eyüp Taşdemir

39 - Saadet Kılıçaslan

40 - Fatma Elzem Cengiz

41 - Meral Doğan

42 - Aysun Sertdemir

43 - Bilgehan Emirşanoğlu

44 - Salih Çiftçi

45 - Gülam Abdiyeve (Özbekistan)

46 - Madinabonu Mahammadrizoyeva (Özbekistan)

47 - Beyan Güzel

48 - Nurimova Diyora (Özbekistan)

49 - Kamolova Mahichexra (Özbekistan)

50 - Zarina Olimova (Özbekistan)

51 - Dr.İbrahim Necati Günay