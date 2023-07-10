Gemlik Haber Gazetesi'nin manevi destekleri, Şair, Yazar, Gazeteci, Komite Başkanı Hasan Azkıran öncülüğünde Türkiye'nin değişik illerinden Jürilerin ve Şair, Yazar, Gazeteci, Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafınca değerlendirilmesi plaket ödüllü Altın Kalemler Şiir yarışması 07.07.2023 tarihinde sona erdi...
51 Şairler ve 103 Şiirler
07.07.2023 tarihinde Jürilere gönderilmiş olup en geç 25.07.2023 tarihine kadar değerlendirilmesi ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu'nun onayından geçerek.
Sonuçları Komite Başkanı Hasan Azkıran ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu tarafından sosyal medyalardan ve basın yoluyla açıklanacaktır .
Ödül töreni Ağustos ayında yemekli olup şairlerimiz ücret ödemeyecek beraberinde getirdikleri yakınları için sadece kişi başı 200. TL ödemesini 15 Temmuz'a kadar Hasan Azkıran'a 0 536 316 37 62 bildirmeniz gerekmektedir.
İlerleyen günlerde ödül töreni yeri bilgilendirileceksiniz.
Ödül törenine katılamayan yarışmacılarının dereceye girmese dahi katıldığı ve onurlandığı için plaketleri ikametgah adreslerine gönderilecektir .
2023 ALTIN KALEMLER PLAKET ÖDÜLLÜ ŞİİR YARIŞMASINA KATILAN ŞAİRLERİN İSİM LİSTESİ
01 - Şengül Doğrucan
02 - Osman Karahan
03 - Mehmet Şençiçek
04 - Şerife Güzel
05 - Fikret Onay (Almanya)
06 - Ediz Servan Erdinç
07 - Hürol Aksu
08 - Neşe Poyraz (Almanya)
09 - Fendiye Nihali Dinç
10 - Metin Özdoğan
11 - Sebahattin Karakuş
12 - Ahmet Yılmaz
13 - Serhat Peker
14 - Leyla Yiğit Kaya
15 - Zekine Karaköçek
16 - Mevlüt Işıldak
17 - Güner Bıldırcın
18 - İsmail Mayradowiç (Türkmenistan)
19 - Ömer Sayıl
20 - Yusuf Bükülmez
21 - Nezaket Körpe
22 - Mehmet Salih Bolat
23 - Ali Görmüş
24 - Meral Otan
25 - Zatı Nur Canbaz
26 - Şahnoza Oçildiyeva (Özbekistan)
27 - Yücel Kurucu
28 - Nuray Deniz
29 - Latife Gülmez Dikmen
30 - Saliha İnan
31 - Sibel Kaya
32 - Dilara Taşkıran
33 - Avni Yeğin
34 - Ülke Temiz
35 - Rojin Aktaş
36 - Gülten Karaateş
37 - Mustafa Yıldız
38 - Eyüp Taşdemir
39 - Saadet Kılıçaslan
40 - Fatma Elzem Cengiz
41 - Meral Doğan
42 - Aysun Sertdemir
43 - Bilgehan Emirşanoğlu
44 - Salih Çiftçi
45 - Gülam Abdiyeve (Özbekistan)
46 - Madinabonu Mahammadrizoyeva (Özbekistan)
47 - Beyan Güzel
48 - Nurimova Diyora (Özbekistan)
49 - Kamolova Mahichexra (Özbekistan)
50 - Zarina Olimova (Özbekistan)
51 - Dr.İbrahim Necati Günay