Haber: Damla Oya Erman

Ünlü çift, 2020 yılında Willa adında bir kız çocuğu ve geçen yıl da ikinci bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. İkilinin çocuklarıyla birlikte New York City'deki Momofuku Noodle Bar'da yemek yerken çekilen fotoğraflar, TMZ tarafından paylaşıldı.

Turner'ın mahkeme belgelerine göre, çocukları İngiltere'deki "kalıcı evlerine" geri dönmeleri için dava açtı. Bu da ailenin resmi olarak Nisan ayında taşındığı ve Turner'ın doğduğu ülke olan İngiltere'yi işaret ediyor.

Jonas'ın temsilcileri, boşanma işlemlerini başlattığında Florida'da dava açtığını ve bu nedenle Florida Mahkemesi'nin çocukların yer değiştirmesini kısıtlayan bir emir verdiğini belirtti. Ancak Turner'ın iddiasına göre, Jonas, çocukları sadece Turner'ın yeni bir drama dizisi çekimlerini bitirdiğinde geri getirmeyi kabul etti.

Turner ve Jonas, ayrılıklarını başlangıçta "birleşik bir karar" olarak tanımlamışlardı, ancak Turner'ın dilekçesine göre, evlilikleri "çok ani bir şekilde" sona erdi ve Turner boşanma davası açtığını medyadan öğrendi. İkilinin çocuklarının geleceği hala belirsizliğini koruyor, ancak bu olayın sonuçları yakından takip ediliyor.