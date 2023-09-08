Haber: Mert Osman Erman

Bu, 16 şu anki ve eski çalışanın zararlı iddialarını açığa çıkaran Rolling Stone dergisi tarafından yapılan bir soruşturmayı takip ediyor.

Rolling Stone, yıllar boyunca küçümsendiğini, tehdit edildiğini ve zihinsel sağlıklarının kötüye gittiğini söyledi.

Onlar Fallon'ın davranışını "düzensiz" olarak tanımladılar - "iyi Jimmy günü" veya "kötü Jimmy günü"ne bağlı olarak.

Onlara göre, öfkeli "patlamalara" maruz kaldılar.

Rolling Stone'un soruşturmasına göre, konukların giyinme odaları "ağlama odaları" olarak adlandırılıyordu.

"Gece geç saatler için yazmak, birçok insanın rüya işidir ve bu işe giriyorlar ve çok hızlı bir şekilde kâbusa dönüşüyor," diye belirtilen anonim bir kişi dergiye söyledi.

Rolling Stone'a göre, endişeleri olan ve bunları insan kaynaklarına ifade edenler için sorunlar çözülmedi.

Rolling Stone ile konuşan tüm şu anki ve eski çalışanlar "geri tepme korkusu" nedeniyle anonimliği talep etti.

NBC adına bir sözcü şöyle yazdı: "Tonight Show'un gurur duyuyoruz ve saygılı bir çalışma ortamı sağlamak en öncelikli hedefimiz... Herhangi bir işyerinde olduğu gibi, çalışanlar sorunlarını dile getirdi; bunlar araştırıldı ve uygun olan yerde önlem alındı."

Rolling Stone soruşturmasından sonra, Fallon iddiaya göre şovun çalışanlarına şunları söyledi: "Bu utanç verici ve çok kötü hissediyorum.

"Sizi ve ailenizi ve arkadaşlarınızı mahcup ettiysem özür dilerim."

Ancak şovun bazı mevcut çalışanları Fallon'ı savundu.

Bir kişi, Fallon'ın "gerçekten, gerçekten pozitif bir adam" olduğunu söyledi.

"Harika bir iş yaptığınızda ve mutlu olduğunda sizi över yapmaktan çekinmiyor" dediğini söyleyen anonim çalışan, "asla küçümsenmedim, bağırmadım, hiçbir şey olmadı."

Başka bir çalışan, "ağlama odaları" hakkında hiçbir şey duymadıklarını söyledi ve "şu anda orada çalışmaktan gerçekten mutluyum" dedi.

Tonight Show, Fallon'ın 2014'te sunucu olarak göreve başladığından beri dokuz farklı showrunner'a - üst düzey televizyon yapımcısı - sahipti.

Fallon'ın katılımıyla başlayan ilk gösterisinde 11 milyondan fazla izleyici vardı.

Tonight Show'dan önce, Fallon komedide adını NBC'nin Late Night With Jimmy Fallon sunucusu olarak yaptı.