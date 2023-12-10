Haber: Damla Oya Erman

Mahalle sakinleri, her bahar düzenlenen Cleanup Day gibi etkinliklerde Amazon'un kurucusunu neredeyse hiç görmemeleri üzerine yorumlarda bulunuyor.

Hunts Point, Seattle'ın doğusundaki zengin bir mahalle olup, esas olarak hedge fon yöneticileri, teknoloji devleri ve yüksek profilli avukatların yaşadığı bir bölge olarak biliniyor. 2019'da dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'un bu bölgeye taşındığı, ancak mahalle etkinliklerine neredeyse hiç katılmadığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, Bezos'un güvenlik görevlilerinin ve şefinin bölgede daha sık görüldüğünü ifade ediyor.

Bezos'un güvenlik görevlilerinin bölgenin tek giriş ve çıkışını gözetlediği ve misafirperver komşular oldukları belirtilirken, zaman zaman aşırı korumalarının komplikasyonlara neden olduğu da dile getiriliyor. Mahalle sakinleri, "Jeff Bezos, Hunts Point'i kendi malı gibi yönetiyor" şeklinde konuşuyor. Öte yandan, Bezos'un kendi malı gibi görünen büyük kapıları nedeniyle kendisinin nadiren görüldüğü ifade ediliyor.

Bezos'un mahalle etkinliklerine neden katılmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, mahalle sakinleri bu durumu genellikle yoğun işleriyle ilişkilendiriyor. Bezos'un Seattle'dan ayrılarak Miami'yi ana ikametgahı yapma kararı almasının ardından Hunts Point'teki mülklerini sattığına dair bir açıklama yapılmadı.