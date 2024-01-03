Haber: Damla Oya Erman

Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, Karayipler'de bulunan Antigua ve Barbuda'daki Falmouth Limanı'na Koru adlı devasa 417 feet uzunluğundaki megayatlarıyla demirledi. Bu dev yatın yönetimi için yaklaşık 40 kişilik bir mürettebat gerekiyor.

Antigua adasındaki insanlar, dünyanın en büyük yelkenli yatını fark ettiler ve bu durum, Antigua ve Barbuda Turizm Bakanı Charles Fernandez'in yerel halka bir bildiri yayımlamasına neden oldu. Fernandez, "Koru'nun çekiciliği inkâr edilemez, ancak bu özel zamanlarda herkesin anlayışına ve gizliliklerine en üst düzeyde saygı göstermesini istiyoruz" dedi.

Jeff Bezos'un gizliliği ve yalnızlığına verdiği önem, sadece tatil planlarına değil, aynı zamanda mülk satın alımlarına da yansıyor. Bezos, Ekim 2021'de Maui'nin güney sahilinde bulunan ve 78 milyon dolara mal olan izole bir ev satın aldı. Ayrıca, 165 milyon dolarlık bir malikaneyi satın alarak California'da bir rekor kırdı ve ardından 10 milyon dolarlık yan taraftaki bir evi de satın aldı.

Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık Koru megayatı, özel bir tatil geçirmesi için bir kez daha dikkat çekiyor. Bezos'un gizlilik düşkünlüğü ve lüks tatil tercihleri, geniş çaplı medya ilgisiyle karşılanıyor.