HABER: SEDAT SARIKAYA

Best Life Dergisinin yeni sayısında markası ile alakalı 15 soruya cevap veren Sefa Ramazan Öztürk , Dergide iddialı açıklamalarda bulundu. Sefa Ramazan Öztürk Basına " Yeni yıl benim ve markamın yılı olacak. Markam ile Dünyaya açılma vakti geldi herkes bu markayı bilecek. Yeni Yıl Herkese Aşk ,Para , Mutluluk , Sağlık getirsin diliyorum. 9 Ocak tarihinde Yeni Yılın ilk ödülünü Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden alacak olmanın heyecanını yaşıyorum." diyerek açıklamalarını bitirdi.