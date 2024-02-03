Haber: Damla Oya Erman

Cuma günü yayınlanan bir düzenleyici bildiriye göre, bu satışlar mevcut fiyatlarla neredeyse 8.6 milyar dolar değerinde olacak.

Bezos'un hisse satış planları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bu tür açıklamaları gerektiren bir kuralı nedeniyle Amazon'un yıllık raporunda yer aldı. Ayrıca, şirketin rekor bir tatil alışverişi çeyreği açıklamasının bir gün sonrasına denk gelmesi, Cuma günü Amazon'un hisselerini yüzde 8'e kadar artırdı.

60 yaşındaki Bezos, 2021'de şirketin CEO'luğundan ayrıldı, ancak hala Amazon'un yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. E-ticaret devinin günlük işlerinden çekilmesinden bu yana, Bezos renkli moda tercihleri, nişanlısı Lauren Sanchez ile ilişkisi ve özel şirketi Blue Origin aracılığıyla uzaya gitme hedefleriyle gündemde.

Yıllık rapora göre, Bezos, belirli koşullara bağlı olarak 31 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek bir dönemi kapsayan Amazon hisselerinin 50 milyonunu satma planını içeren bir ticaret planı benimsemiştir.

Şu anda Bezos için satış yapmanın iyi bir zaman gibi göründüğünü belirtmek önemlidir. 2022 yılında Amazon hisseleri, pandemi nedeniyle e-ticaret talebindeki dalgalanma ve genel ekonomik belirsizlik ortamında düştü. Ancak Amazon'un hisseleri, CEO Andy Jassy'nin agresif maliyet kesme önlemlerine, 2022'de 84 dolar seviyesine düştükten sonra yüzde 90'dan fazla artarak hızla toparlandı.

Ayrıca, Bezos'un Washington eyaletinden Florida'ya taşınması, hisse satışındaki devlete ait sermaye kazancı vergilerinden kaçınmasını sağlayabilir. Florida'nın şu anda bir sermaye kazancı vergisi olmadığı bilinmektedir. Bezos'un ev eyaleti Washington, geçen yıl bir sermaye kazancı vergisi düzenlemesini kabul etti, Seattle Times'a göre.