Haber: Damla Oya Erman

Eylül ayında TikTok'ta başlayan "Roman İmparatorluğu" trendi, kadınların kocalarına veya erkek arkadaşlarına efsanevi imparatorluk hakkında ne sıklıkta düşündüklerini sormalarını içeriyor. Bu videoların birçoğu, birçok kişinin günlük olarak veya haftada birkaç kez bu konuda düşündüğünü iddia etmesiyle viral hale geldi.

SNL'deki bir müzik videosu skeci, Ego Nwodim, Punky Johnson ve Chloe Troast gibi program oyuncularının kocalarının bu tuhaf eğilimi benimsemeleri üzerine kurulu. Skeç, Nwodim'in eşi olan Momoa'ya, yatağın kenarında boş boş bakarken "Ne düşünüyorsun, bebeğim?" diye sormasıyla başlıyor.

Momoa, "Roma İmparatorluğu, antik Roma. Günde beş kez beynimde belirir" diye cevap vererek skeci bir rap performansına dönüştürüyor. Aniden bir gladyatör kıyafeti içinde, Roma kolosseumu görünümlü bir sahnede beliriyor ve yedek dansçılar eşliğinde performansını sürdürüyor.

Skeç, Momoa'nın Roma'ya olan bu ilgisi nedeniyle eşinin rahatsızlığını ve sonunda ona tokat atmasını konu alıyor. Nwodim, Momoa'ya, "bugün önemli olan şeyleri düşünmelisin" diyerek astroloji gibi konulara odaklanması gerektiğini söylüyor.

Cumartesi günü ikinci kez SNL'yi sunan Jason Momoa'nın bu skeci, TikTok'ta popüler olan ve internet kültüründe yer edinen bir trendi eğlenceli bir şekilde ti'ye almış oldu.