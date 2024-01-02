Ankara

Dünyada jeolojik olarak en aktif bölgelerden biri üzerinde bulunan Japonya'da 1995'ten bu yana on binlerce kişinin hayatını kaybettiği 6 ve üzeri büyüklükte 70'e yakın deprem oldu.

Ocak 1995'te Kobe şehrini enkaza çeviren Hanşin-Awaci depreminden dün İşikawa eyaletindeki depremlere kadar son 30 yılda Japonya'yı sarsan büyük depremleri derlendi.

Ülkenin batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında dün meydana gelen ve büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen çok sayıda deprem sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar görürken, bölge genelinde 50 bine yakın kişi tahliye edildi.

Öte yandan, Jeo-Uzamsal Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kıyıdaki Wajima'da karanın 1,3 metre batıya doğru hareket ettiğinin saptandığı kaydedildi.

Kobe depremi, son 50 yıl içindeki en yıkıcı olanı

Japonya'da 17 Ocak 1995'te Kobe kentini vuran 7,3 büyüklüğündeki depremde, yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu kentte 6 bin 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 40 bin kişi yaralandı.

17 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, son 50 yıl içinde Japonya'da yaşanan en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçti.

Hanşin-Awaci depremi (Kobe depremi) nedeniyle 640 binden fazla bina zarar görürken, bunun Japonya ekonomisine 100 milyar dolardan fazla hasara yol açtığı belirtiliyor.

Niigata depremi

Japonya'nın Niigata kentinde 23 Ekim 2004'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 65 kişi öldü, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı.

Aynı gün bölgede sırasıyla 6 ve 6,5 büyüklüğünde iki deprem daha yaşandı.

9 büyüklüğündeki depremde nükleer sızıntı meydana geldi

Ülkede meydana gelen en büyük deprem ise Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de kaydedildi. Bölgedeki 9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle okyanus tabanında 1 kilometrelik kırık oluşmasının ardından ülkenin kuzeydoğu kıyılarında tsunami meydana geldi.

Japonya'da son 30 yılda meydana gelen en büyük deprem ve tsunamide 19 bin kişi yaşamını yitirdi, 450 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Ölümlerin neredeyse tamamı ve bölgedeki yıkımın büyük kısmı tsunami kaynaklı oldu. Deprem nedeniyle Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntı meydana geldi.

Sızıntı nedeniyle çevreye radyoaktif maddeler yayıldı ve binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

Tsunami dalgalarının yüksekliğinin 40 metreye ulaştığı kaydedilirken, tsunami ülkenin altyapısını ciddi şekilde felce uğrattı.

Kumamoto depremleri

Japonya'nın güneyindeki Kumamoto kentinde 14-16 Nisan 2016'da peş peşe 6,2 ve 7,3 büyüklüğünde, yaklaşık 11 kilometre derinliğinde iki deprem meydana geldi.

Depremlerde 200'den fazla kişi öldü, 3 bine yakın kişi yaralandı. Depremin yol açtığı hasarlardan dolayı da bölgedeki 90 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

Şiddetli depremler ve artçıları nedeniyle Kumamoto kentinin tamamında su kesintisi yaşandı. Havaalanı acil durumlar dışındaki tüm uçuşlara kapatılırken, tren seferleri de askıya alındı.

Osaka depremi

Ülkenin Osaka şehri yakınlarında 18 Haziran 2018’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde 4 kişi hayatını kaybederken, en az 380 kişi yaralandı ve çok sayıda bina hasar gördü.

Binalarda yangın çıkmasına, yollarda çatlak oluşmasına ve ana su hatlarının hasar görmesine neden olan depremin ardından tsunami uyarısı verilmezken, bazı uçak ve tren seferleri askıya alındı.

Hokkaido depremi

Ülkenin kuzeyindeki Hokkaido adasında 6 Eylül 2018’de kaydedilen 6,7 büyüklüğündeki depremde 41 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Depremin yol açtığı heyelanlarla adadaki Atsuma kentinde çok sayıda ev toprak altında kalırken, 2 bin 700’e yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yaklaşık 5,4 milyon kişinin yaşadığı adada elektrik ve ulaşım hizmetlerinin kesilmesine yol açan deprem sebebiyle bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatıldı.

Fukuşima depremi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti yakınlarında 13 Şubat 2021’de meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 160 kişi yaralandı, 1700 binada hasar oluştu.

Depremden sonra, büyüklükleri 4 ile 5 arasında değişen 80 kadar artçı meydana geldi.

Sarsıntının etkilediği 4 eyaletteki okullarda 324 ayrı noktada hasar tespit edilirken, bu hasarlar sonucu 80'den fazla okulda eğitime geçici ara verildi.

Deprem sonrası yaşanan elektrik kesintisi sebebiyle de başkent Tokyo'yu bölge geneline bağlayan tren seferleri aksadı.

Fukuşima depremi

Ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ve Fukuşima eyaleti açıklarında 16 Mart 2022’de kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi, 198 kişi yaralandı.

Depremin ardından verilen tsunami uyarısı sonrası 1 metrenin altındaki dalgalar kıyı bölgeleri vurdu.

Ülkedeki eyaletlerin 9’unda bulunan 2,2 milyondan fazla meskende geçici elektrik kesintisi yaşandı, demir yolu seferleri de bir süreliğine askıya alındı.