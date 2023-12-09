Haber: Damla Oya Erman

Ülkenin Çevre Bakanlığı, 2023 yılında kahverengi ve Asya ayılarından kaynaklanan saldırıların rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Toplamda 212 saldırı kaydedildi, bunlardan altısı maalesef ölümle sonuçlandı. Ayrıca, şehir bölgelerinde ay görme olaylarında da artış yaşandığı bildirildi.

Bu saldırıların en yoğun yaşandığı bölge, ormanlar ve dağlarla çevrili kuzeydoğudaki Akita prefektörlüğü oldu. Bakanlık verilerine göre, ayı saldırılarının üçte biri burada gerçekleşti.

Uzmanlara göre, ayı saldırılarındaki artışın nedenlerinden biri, Japonya'nın yaşlanan nüfusu olabilir. Ülkenin nüfusunun neredeyse üçte biri 65 yaşın üzerinde. Gençlerin kırsal bölgelerden ayrılması ve tarımla ilgilenmemesi, bu bölgelerdeki toprakların bakımını üstlenecek yeterli insan gücünün azalmasına neden oluyor. Bu durum, ayıları çekebilecek faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Verilere göre, ayı saldırılarından en çok etkilenen yaş grubu ise 60 yaşın üzerindeki insanlar. Ekim ayında bildirilen 71 ayı saldırısının 61'i, NHK istatistiklerine göre 60 yaşın üzerindeki kişileri içeriyor.

Uzmanlar ayrıca, iklim değişikliğinin ayıların yiyecek kaynaklarını etkilemiş olabileceğini ve bu nedenle ayıların yeni alanlarda, hatta insan yerleşimlerinde yiyecek arayışına girmek zorunda kaldığını belirtiyor.

Ülke, ayı saldırılarını kontrol altına almak için çeşitli çözümler arıyor. Akita'da, ayıları vuran avcılara ödüller veriliyor ve yerel avcılar teşvik ediliyor. Takikawa şehri ise daha önce, ayı tetiklediğinde yüksek sesle gürültü çıkaran hareket algılamalı kurtlar kurarak önlem almıştı.