Japonya Meteoroloji Ajansının (JMA) açıklamasına göre, İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında 2 saat içinde 5 ila 7,6 büyüklüğünde 11 deprem meydana geldi.

Yerel saatle 16.06'da 5,7, 16.10'da 7,6, 16.18'de 6,1, 16.39'da 5,2, 16.42'de 5,2, 16.48'de 5, 16.56'da 5,7, 17.07'de 5,2, 17.29'da 5, 18.03'te 5,3 ve 18.08'de 5,6 büyüklüğünde depremler oldu.

Açıklamada ayrıca bölge genelinde yerel saatle 18.14 ile 22.11 arasında 4 ile 5 arası büyüklükte toplamda 20'yi aşkın depremin daha meydana geldiği rapor edildi.

JMA çeşitli büyüklüklerde artçıların gelecek hafta içine kadar sürebileceği tahmininde bulundu.

İşikawa Eyalet Polisi, bölgede birkaç binanın çöktüğünü, enkazdan kurtarılmayı bekleyen 6 kişi olduğunun belirlendiğini, Wajima kentinde bir binada yangın çıktığını bildirdi.

Sarsıntı İşikawa geneli ile Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Toyama, Fukui ve Niigata eyaletleriyle başkent Tokyo ve çevresinde de hissedildi.

Depremlerin ardından Yamagata, Niigata ve Toyama sahillerine azami 3 metre yüksekliğindeki tsunami dalgalarının ulaştığı ifade edildi.

Öz Savunma Kuvvetleri personeli sevk edildi

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, kıyıdaki Şika kentinde bulunan hizmet dışı nükleer güç santralinde anormallik saptanmadığını bildirdi.

Hayaşi, İşikawa Eyalet Valiliğinin talebi doğrultusunda arama kurtarma faaliyetleri için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personelinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Nükleer Düzenleme Kuruluna göre, depremin merkez üssü yakınlarındaki Niigata ve Fukui eyaletlerinde bulunan nükleer güç santrallerinde anormallik saptanmadı.

İşikawa'nın Nanao kentinde Hokuriku Electric Power firmasına ait faal durumdaki Nanao Ota Termal Güç Santrali'ndeki jeneratörlerin durdurulduğu bildirildi.

Bölge geneline hizmet veren East Japan Railway firmasına ait Tohoku, Joetsu ve Hokuriku hızlı tren hatlarında çok sayıda sefer geçici olarak askıya alındı.

Güney Kore kıyısında yarım metrelik dalgalar oluştu

Japonya hükümetinin başkent Tokyo'daki başbakanlık binasında acil durum müdahale bürosu kurduğu duyuruldu.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, bölgede hasar tespit faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, halka tahliye çağrılarına uyma çağrısı yaptı.

Güney Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) kıyısındaki Gangwon eyaleti kıyısında yüksekliği yarım metreyi bulan dalgaların oluştuğu bildirildi.

Son büyük deprem Mayıs 2022'de

Tokyo Üniversitesinden emekli sismoloji profesörü Hirata Naoşi, yaptığı açıklamada, kısa sürede meydana gelen çok sayıdaki depremde yıkılmayan binaların "çökme riski" taşıdığını söyledi.

Noto'da sismik hareketliliğin Aralık 2020'den beri aktif olduğunu ve son büyük depremin Mayıs 2022'de kayda geçtiğini belirten Hirata, tahliye uyarıları kaldırılana kadar halkın bölgeye geri dönmemesi gerektiğini ifade etti.