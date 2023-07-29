Haber: Beyza Betül Cihan

Japonya'da ilginç ve dikkat çekici bir olay yaşandı. Kendisini köpek gibi göstermek isteyen bir kişi, 380 bin lira harcayarak radikal bir dönüşüme imza attı ve sokaklarda şaşkınlıkla karşılandı.

Tokyo'da ortaya çıkan bu ilginç olay, çevredekilerin ilgisini çekti. Köpeklere olan büyük bir hayranlıkla bilinen ve köpek gibi yaşamı isteyen bu kişi, dış görünüşüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

İddiaya göre, yaklaşık 380 bin lira değerindeki özel bir makyaj ve kıyafet dönüşümüne girişen bu kişi, yüzüne yapılan makyaj ve özel efektlerle köpeğe benzeyen bir görünüm elde etti. Aynı zamanda özel olarak tasarlanan köpek kıyafetleri ve aksesuarlarıyla da köpek gibi bir stile büründü.

Sokaklarda dolaşırken kuyruğunu sallayarak, havlamalar ve sevimli hareketlerle etrafa neşe katan bu ilginç kişi, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dikkatleri üzerine çekti. Video ve fotoğraflarla sosyal medyada da hızla yayılan olay, Japonya'da gündeme oturdu.

Ancak bu radikal dönüşümün ardındaki sebep ve kişinin kimliği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sadece köpeklere olan büyük hayranlığından dolayı bu dönüşümü tercih ettiği belirtildi.

Kamuoyunda ilginç ve eğlenceli bir konuşma konusu olan bu olay, Japonya'da farklı dönüşüm isteklerinin ne kadar sıradışı olabileceğini gözler önüne serdi. Şüphesiz ki, bu ilginç dönüşümü gerçekleştiren kişi, köpek gibi bir yaşam tarzını benimsemek konusunda oldukça kararlı ve özgün bir kimliğe sahip olarak sokaklarda dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek.