ANKARA AA- Bakanlık, "Japonya Savunması 2023" adlı 5 yıllık savunma hedefleri ve programını ele alan rapor yayımladı.

Ülkenin "İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en şiddetli ve karmaşık güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğunun" ifade edildiği raporda, Kuzey Kore, Çin ve Rusya'nın bölgede askeri kapasitelerini "önemli ölçüde" güçlendirmeleri ve "hızla yoğunlaşan" askeri faaliyetlerinin, Japonya'nın güvenliğini "tehdit ettiği" değerlendirmesine yer verildi.

Nükleer silahlar ve füzeler de dahil olmak üzere bölgede silahlanmanın hızla artmasının, statükoyu "tek taraflı olarak zorla değiştirme eğilimini" arttırdığı ifade edildi.

Raporda, Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı toplam alanı 0,2 kilometrekare olan ve iki ülke arasında egemenlik tartışmalarının yaşandığı adalarla ilgili ifadelere de yer verildi.

Japonya'nın bu adaların hava sahasını kendi kıta sahanlığı içinde değerlendirdiği raporda, bu sahanın 2019'da Rusya uçakları tarafından ihlal edildiği belirtildi.

Japonya'nın, "Hint-Pasifik bölgesinin özgür ve açık olması" yönündeki vizyonu devam ettirmek üzere diplomasiyi geliştireceği ve bölgede barış ve güvenliği sağlamak için savunma odaklı politika sürdüreceği ifade edildi.

"Kuzey Kore, 'her zamankinden daha ciddi ve yakın' tehdit"

Raporda, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerinin, ülkenin ulusal güvenliği için "her zamankinden daha ciddi ve yakın" bir tehdit oluşturduğu kaydedilirken, Rusya'nın Hint-Pasifik bölgesindeki askeri faaliyetleri ve Çin ile stratejik koordinasyonunun da "güvenlik endişesine" neden olduğu aktarıldı.

Çin'in mevcut dış politikası ve askeri faaliyetlerinin, Japonya ve uluslararası toplum için "ciddi bir endişe" konusu ve "daha önce benzeri görülmemiş en büyük stratejik zorluk" haline geldiğine işaret edildi.

Raporda, Çin'in 2035'e kadar, 1500 nükleer savaş başlığına sahip olacağı öngörülürken, Çin'in Tayvan'a yönelik "askeri baskısını" arttıracağı kaydedildi. Bu durumun, bölgesel gerilimleri arttıracağına ve özellikle Japonya'nın güneybatısındaki adalar için güvenlik tehdidi oluşturacağına değinildi.

Japonya, savunma kapasitesini arttırmayı hedefliyor

Ulusal Güvenlik Stratejisinin, savunma kapasitesini temelden güçlendirilmesini amaçladığı belirtilen raporda 3 hedef belirlendi.

Hedefler arasında statükonun tek taraflı zorla değiştirilmesine izin vermeyen bir güvenlik ortamı oluşturmak, müttefiklerle işbirliğini devam ettirmek ve bu işbirliği aracılığıyla statükonun zorla değiştirilme girişimlerine yanıt vererek durumu hızla kontrol altına almak, söz konusu girişimlerin başarısız olması ve ülke sınırlarının ihlal edilmesi halinde müttefiklerin desteğiyle söz konusu ihlalleri geri püskürtmek yer aldı.

Söz konusu hedefleri gerçekleştirmek için ülkenin savunma kapasitesine, ABD ile ittifaka ve benzer politikalar güden ülkeler ile işbirliğini güçlendirmeye önem verileceği kaydedildi.

Raporda, 2019-2023 yıllarında yaklaşık 123 milyar dolar tutarındaki savunma bütçesinin, 5 yıllık yeni planlamada yaklaşık 312 milyar dolara çıkarıldığına yer verildi.

Japonya'nın, gelecek 5 yıl içerisinde, entegre hava ve füze savunma ve insansız savunma gibi alanlara yatırım yapacağı, özellikle füze saldırılarına karşı önlem olarak açık denizlerde ve hava sahasında füze savunma sisteminin güçlendirileceği bildirildi.