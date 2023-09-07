TOKYO AA- H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.

Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.

Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden çalışmalar görüntülendi Togg'un Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'nde devam eden çalışmalar görüntülendi

İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor

Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.