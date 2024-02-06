Tokyo

Itochu Corp. Baş Finans Direktörü Haçimura Tsuyoşi, açıklamasında, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'e yönelik ihtiyati tedbir kararları sonrası işbirliğini gözden geçirme kararı aldıklarını belirtti.

Haçimura, ortaklığın, ulusal güvenlik için gerekli görülmesi ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri için savunma ekipmanı ithal edilmesi amacıyla Japonya Savunma Bakanlığının talebi üzerine kurulduğunu anımsattı.

UAD'nin 26 Ocak tarihli kararına değinen Haçimura, Japonya hükümetinin, bu aşamada UAD'nin üstlendiği role verdiği desteğin göz önüne alındığını belirtti.

Haçimura, "Mutabakat zaptına ilişkin yeni faaliyetleri halihazırda askıya aldık ve mutabakat zaptını şubat ayı sonuna kadar sonlandırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Havacılık ve savunma ekipmanları üreticileri Itochu Aviation ile Nippon Aircraft Supply (NASCO), İsrailli askeri teknoloji ve savunma ekipmanları üreticisi Elbit Systems ile Mart 2023'te stratejik işbirliği mutabakat zaptı imzalamıştı.

Japonya merkezli Itochu Corp. bünyesindeki firmaların enerji, finans, savunma, kimya, iletişim, gıda, tekstil ve inşaat dahil farklı sektörlerde denizaşırı yatırımları bulunuyor.

UAD'de İsrail aleyhine açılan soykırım davası

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine UAD'de dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istedi ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda yapıldı.

Divan, 26 Ocak’ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze’deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay içinde, alınan tüm tedbirler hakkında Mahkeme'ye bir rapor sunmasına hükmetti.