Haber: Damla Oya Erman

Uçuş sırasında yolcuların talimatları dinlemesi ve bagajlarını bırakması, başarılı tahliyede önemli bir rol oynadı. Uçak, iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştıktan sonra tamamen alev almadan önce içinde bulunan 379 kişi, yoğun baskı altında gerçekleştirilen tahliye operasyonu sayesinde uçaktan çıkabildi.

Havacılık uzmanları, uçağın mürettebatının yoğun baskı altında tahliyeyi organize etme becerisini ve yolcuların talimatları dinlemesini takdir etti. Görüntüler, yolcuların hiçbirinin bagaj taşımadan şişme kaydırağın üzerinden uçağı terk ettiğini gösteriyor.

Hava yolu güvenliği danışmanı John Cox, "Bu iyi bir eğitimi gösteriyor. Ve eğer videoya bakarsanız, insanlar üzerlerindeki eşyaları çıkarmaya çalışmıyorlar. Uçaktan çıkmak için yoğunlaşıyorlar." şeklinde değerlendirmede bulundu.

BBC'ye konuşan bir yangın güvenliği uzmanı, yolcuların bagaj almaya çalışmaları durumunda tahliyenin yavaşlayabileceğini ve bu durumun potansiyel olarak ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Japan Airlines'ın kendi uçuş güvenliği videosunun, acil durumda bagajın bırakılması gerektiğini açıkça belirttiği ve animasyonlarla yolculara bu konuda bilgi verdiği biliniyor.

Mürettebat, uçağın ön tarafındaki üç acil çıkıştan şişme kaydıraçlar aracılığıyla yolcuları yaklaşık 18 dakikada tahliye etmeyi başardı. Bir yolcu olan Tsubasa Sawada, "Bu bir mucizeydi. Eğer geç kalırsak ölebilirdik." şeklinde olayı değerlendirdi.