Haber: Damla Oya Erman

Cassiopeia A (Cas A) adlı süpernova kalıntısını gösteren bu görüntü, bir yıldızın şiddetli patlamasının ardından oluşan bu muazzam enkazın hala parladığını gözler önüne seriyor.

İlgili görüntü, 2023 Beyaz Saray kutlamalarının bir parçası olarak Pazar günü (10 Aralık) First Lady Dr. Jill Biden ve NASA tarafından duyuruldu. Bu, aynı zamanda Beyaz Saray'ın ilk Advent Takvimi etkinliği kapsamında paylaşılan bir görüntü.

Süpernova enkazı, 10.000 ışık yılı uzaklıktaki bir noktada bulunuyor ve bu görüntü, JWST'nin yüksek çözünürlüklü kızılötesi dalga verileri kullanarak Cassiopeia A'yı detaylı bir şekilde gösterdiği için astronomlar için bir sürpriz niteliğinde.

Görüntü, 10 ışık yılı genişliğindeki Cas A'nın, kızılötesi dalga boylarıyla oluşturulan bir kompozisyonla, uzaya asılı duran gevşek, gazlı bir küreyi gösteriyor. Purdue Üniversitesi'nden bilim adamı Danny Milisavljevic, "NIRCam'ın çözünürlüğü ile şimdi yıldızın patladığında tam olarak nasıl parçalandığını görebiliyoruz" dedi.

Görüntü, süpernova artığındaki iç kabuğu parlak turuncu ve açık pembe renklerle gösteriyor. Bu renkler, 10.300 yıl önce patlamış olan yıldızdan gelen kükürt, oksijen, argon ve neon gazlarının iç kabuklarına karşılık gelir.

JWST'nin yeni görüntüsü, daha önceki bir MIRI enstrümanı tarafından çekilen görüntüyü takip ediyor. Ancak, bu yeni görüntüde önceki görüntüde görülmeyen pek çok özellik bulunuyor, bu da astronomlar için bir gizem oluşturuyor.

Beyaz Saray Advent Takvimi'nde paylaşılan bu görüntü, JWST'nin 10 milyar dolarlık gücünü kullanarak yaklaşık 10.000 yıl önce meydana gelen olayın kalıntılarını detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca, bu enkazın çevresindeki gazın dışarı doğru itilmesi ve elektromanyetik alanlar tarafından hızlandırılan elektronların oluşturduğu radyasyonu da gösteriyor.

Görüntüde dikkat çeken bir diğer özellik ise "Bebek Cas A" olarak adlandırılan bir gaz ve toz yumağı. Bu, ana süpernova enkazının veya patlamanın ışığının yansıdığı sıcak tozdan oluşan bir lekedir ve astronomlar için büyük bir merak konusu olabilir.

Bu görüntü, James Webb Uzay Teleskobu'nun muazzam kozmik Noel ağacının başka süslerini keşfetmek üzere ilerleyen günlerde daha fazla inceleme yapmayı umut ettiriyor.