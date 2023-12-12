Haber: Damla Oya Erman

Apple, iOS 17.2 güncellemesiyle bir dizi yeni özellik sunarak iPhone kullanıcılarına günlük tutma deneyimini geliştiren bir uygulama tanıttı. Adıyla uyumlu olan "Journal" adlı bu uygulama, iPhone kullanıcılarına "günlük yaşamlarındaki olayları ve özel anları yakalama ve yazma" imkanı sağlıyor.

Bu yeni özellik, metin girişlerinin yanı sıra fotoğraf, video, ses kaydı, haber makaleleri ve müzik gibi çeşitli içeriklerin entegre edilebileceği bir platform sunuyor. iOS 17.2 güncellemesi ayrıca, bir Eylem Düğmesi çeviri özelliği ve mekansal video kaydı gibi bir dizi yenilik içeriyor.

"Journal" uygulaması, kullanıcılara girişlerini özelleştirmeleri için kişisel öneriler sunuyor. Bu öneriler, "cihaz üzerindeki makine öğrenimi" veya şirketin "Journaling Suggestions API" aracılığıyla üçüncü taraf uygulamalardan alınabiliyor. Kullanıcılar ayrıca uygulamayı, belirli bir programa göre otomatik olarak giriş yapmaları için teşvik edebilirler.

Apple, yeni uygulamasının gizliliğine de vurgu yapıyor. Şirket, iPhone'un genelinde bir şifre olduğunda ve iCloud kullanılarak depolama yapıldığında şifreleme sağladığını belirtiyor. Kullanıcılar ayrıca uygulamanın sadece kendi şifreleri, Face ID veya Touch ID ile açılmasını ayarlayabilirler.

Apple Dünya Çapında Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Bob Borchers, iPhone üreticisinin günlük yazmanın faydalarını daha geniş bir kitleye ulaştırmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Bu güncelleme, 2018'e kadar olan iPhone modellerini destekliyor. Apple, bu gelişmeyi, Eylül ayında tanıttığı en son iPhone serisi olan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in yanı sıra iMac ve MacBook Pro'nun yeni modellerini duyurmasının ardından gerçekleştirdi. Ayrıca, Pazartesi günü Apple TV platformu da yenilendi.