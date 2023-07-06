İSTANBUL- James Dyson Vakfı tarafından her yıl düzenlenen mühendislik yarışması James Dyson Ödülü başvuruları 19 Temmuz gece yarısı bitiyor . Ödül programının uluslararası kazananları, icatlarının dünyaya duyurulmasının yanı sıra 30 bin Sterlin, ulusal kazananları ise 5 bin Sterlin tutarında teşvik ödülü kazanıyor.

Geçtiğimiz sene Türkiye’de ilk defa düzenlenen ve başvuruların başladığı Mart ayından Temmuz ayındaki değerlendirme sürecine kadar Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden 350’nin üzerinde başvuru alarak büyük ilgi gören yarışmanın, 2022 yılı ulusal James Dyson Ödülü sahibi, “PhysioCircle” projesiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi olan, 27 yaşındaki Selami Erdoğan olmuştu. Göğüs fizyoterapi yönteminin, fizyoterapistler veya hasta yakınları tarafından hastalara doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayan “PhysioCircle” projesi, 5 bin Sterlinle ödüllendirilmişti.

James Dyson Ödülü’nün Türkiye ayağı için bu sene jüri grubunda ODTÜ EÜTB ve TMMOB Mimarlar Odası Endüstriyel Tasarımcılar Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, Gazeteci ve Yazar Dr. Fatoş Karahasan, Aydınlatma Tasarımcısı ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi’ nde Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü’ nde Öğretim Görevlisi Ali Berkman ve farklı branşlarda Dyson’da mühendis olarak görev yapan kişilerin bulunduğu bir temsilci grubu yer alıyor.

2005 yılından bu yana girişimci ruha sahip lisans öğrencilerine ve yeni mühendislik ve tasarım mezunlarına "Problem çözen bir şey tasarlama"ları konusunda destek veren yarışma, bugüne kadar 390 icada finansal destek sağladı ve geçmiş uluslararası kazananların yüzde 70'inden fazlası icatlarını ticarileştirdi. Yarışmanın uluslararası kazananları her sene Sir James Dyson tarafından seçilirken, bu kişiler fikirlerini gerçek hayatta uygulayabilmek için finansman ve medya bilinirliği gibi oldukça önemli desteklerin sahibi oluyor.

HABER: SELÇUK BULUT