İSTANBUL- Beylikdüzü’nde 11 bin metrekare alan üzerine kurulan tesiste, yapay zekâ desteğinde yüksek kaliteli güneş paneli üretilecek. Arçelik Kurumsal Çözümler güvencesi ve Türkiye’de yaygın ürün ve hizmet ağı ile müşterilere uçtan uca bir çözüm sunulacak.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Yaklaşık 10 milyon euro yatırımla hayata geçirdiğimiz güneş paneli tesisinin üretim kapasitesi yılın ikinci yarısında yıllık 1 milyon adeti aşacak. Arçelik’in yenilenebilir enerji alanına adım atmasının, ülkemiz için de çok önemli ve stratejik bir gelişme olduğuna inanıyorum. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4 kez üst üste sektörünün lideri olan Arçelik güneş paneli üretimi ile bu alandaki çalışmalara da öncülük ederek ülkemizdeki yenilenebilir enerji dönüşümüne ivme kazandıracaktır. Yenilenebilir enerji kullanımının güneş gibi sınırsız ve temiz bir kaynaktan sağlanması sadece enerji giderlerini azaltmakla kalmıyor, karbon emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı oluyor. Arçelik’in bu alanda yerli üretime başlaması, ülkemizde yenilenebilir enerji kullanımının artmasına ve enerjide dışa bağımlılığın azalmasına da destek olacak” dedi.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ