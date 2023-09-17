Haber: Mert Osman Erman

Cleverly, hem kendisinin hem de başbakanın Çin liderleriyle "demokrasimize müdahale" konusunda konuştuklarını söyledi.

Ancak, iddiaları Pekin ile görüştü mü sorulduğunda, "güvenlikle ilgili konularda yorum yapmayacağını" söyledi.

Araştırmacı kendisinin "tamamen masum olduğunu" söyledi.

Geçen hafta sonu, Metropol Polisi'nin Mart ayında İstihbarat Sırları Yasası uyarınca iki kişinin tutuklandığını doğruladı.

BBC'ye bilgi veren kaynaklar, bu kişilerden birinin uluslararası ilişkiler konularına karışan bir parlamento araştırmacısı olduğunu söyledi.

Röportaj boyunca, dışişleri bakanı sürekli olarak Çin ziyareti sırasında araştırmacının özel durumunu gündeme getirip getirmediğini söyleyemeyeceğini söyledi.

Bakanlar için zorluk, konu hakkında sessiz kalmalarının eleştirmenlerine hükümetin bunu yapma kararlılığı olmadığını iddia etme fırsatı vermesidir.

Bu, liderliğin Çin konusunda daha fazla kararlı olmasını isteyen kendi partilerinden bazılarını içerebilir.

Başbakan Liz Truss da dahil olmak üzere üst düzey Muhafazakar milletvekilleri, hükümetin resmi olarak Çin'i "tehdit" olarak tanımlamasını istedi - hükümetin direnmiş olduğu bir adım.

Kendi partisinden gelen eleştirilerle ilgili sorulduğunda, Cleverly, "Çin'in varlığını inkar etmek inandırıcı bir politika değil" dedi.

İngiltere'nin Çin ile görüşmek istediği bir dizi konu olduğunu söyledi - bunlar arasında İngiliz milletvekillerini yaptırımlama da bulunuyor - ancak bunun "yüz yüze görüşmelerle" en iyi şekilde yapılabileceğini söyledi.

Geçen ay Cleverly, beş yılın ardından Çin'i ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Çinli bir parlamento araştırmacısının tutuklanmasıyla ilgili seyahatten önce bu durumdan haberdar olup olmadığını sorduğunda yorum yapmayacağını söyledi.

Çin yetkilileriyle bu konuyu tartışıp tartışmadığını sıkıştırıldığında yine konuşmaktan kaçındı.

Ayrıca, kendisinin ve Başbakan Rishi Sunak'ın - Sunak, G20 zirvesinde Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştüğünde - Çin'in "demokrasimizi zayıflatmaya veya çarpıtmaya çalışan eylemlerini" gündeme getirdiklerini ekledi.

Bu haftanın başlarında, İşçi Partisi lideri Sir Keir Starmer, Sunak'ın Çin hakkındaki uyarılara "kulak asmamakla" suçladı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin "tam bir denetim" yapılmasını istedi.

Çin, bu iddiaları reddetti ve dışişleri sözcüsü Mao Ning bunu "kötü niyetli iftira" olarak nitelendirdi.

Süper güç İngiltere'nin dördüncü büyük ticaret ortağıdır, ancak son yıllarda Hong Kong'daki insan hakları konusundaki endişeler ve Çin'in Ukrayna'nın işgaline karşı nötr tutumu gibi nedenlerle iki ülke arasındaki gerilimler artmıştır.