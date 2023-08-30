Haber: Mert Osman Erman

Çin'in başkan yardımcısıyla görüşme gerçekleştiren Cleverly, İngiltere'den böyle üst düzey bir yetkilinin son beş yılda gerçekleştirdiği ilk ziyaretin, "güvensizlik ve hatalar"dan kaçınmaya yardımcı olacağını söyledi.

Ancak ziyareti öncesinde bazı İngiliz milletvekilleri, hükümetin Çin'e yönelik yaklaşımını "saman alevi" olarak eleştirdi.

Muhafazakâr Parti'den üst düzey milletvekili Sir Iain Duncan Smith, bu yaklaşımı "uzlaşmacılık" ile kıyasladı.

İngiltere ile Çin arasındaki ilişkiler son yıllarda, Hong Kong'un eski İngiliz kolonisindeki sivil özgürlüklere yönelik tehditler, İngiltere'deki Çin tarafından gerçekleştirilen casusluk ve etki operasyonları tehdidi ve Çin'in Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya destek sağlamasına yönelik endişeler nedeniyle kötüleşti.

BBC'ye konuşan Cleverly, ziyaretinin, anlaşmazlık yaşanan alanlarda "doğrudan ve açık şekilde konuşma" fırsatı sunduğunu ve "çıkarlarımız gerektirdiği yerde birlikte çalışma" imkânı sağlayacağını belirtti.

İngiltere'ye yüz yüze iletişim eksikliğinin, "muhtemelen yanlış yorumlamalar, güvensizlik ve hatalar için daha fazla fırsatlar yaratabileceğini" ifade ederek, ziyaretin "iletişim hatlarını yeniden tesis etme" fırsatı sunduğunu ve yüz yüze iletişim eksikliğinin "muhtemelen yanlış yorumlamalar, güvensizlik ve hatalar için daha fazla fırsatlar yaratabileceğini" ekledi.