Malumunuz yerel seçimler geliyor. Partiler adaylar gösterdi ve onların da seçilmek için mücadeleleri sürüyor!

Bu arada kamuoyu araştırma şirketleri "parayı veren düdüğü çalar" misali kim parayı basıp araştırmayı yaptırtmışsa onları belediye başkanı ilan etmeye başladı...

Ya da artık neredeyse hepsi iktidarın emrine girmiş olan televizyon kanalları ve kerâmetleri kendilerinden menkul ve binbir nedenle belirlenmiş kadrolu yorumcular (her şeyi bilenler) halkı ikna etmek için her türlü operasyona girişmiş durumdalar!

Ben de bu tabloyu uzaktan izleyen ve partisiz bir vatandaş olarak ne yapacağımı düşünüyorum...

Bendeniz İzmir ili Urla ilçesinde ikâmet ediyorum. Bu nedenle oyumu burada kullanacağım.

Oyum çok kıymetli... Bu kıymetli oyu Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi'ye vereceğim. İlçemde de oyum Zafer Partisi Urla Belediye Başkan adayı Belma Camcı'ya olacak...

Ancak hemen belirtmeliyim ki, Sakarya'da yaşasam oyumu hiç tereddüt etmeden Zafer Partisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Cihan Kolip'e verirdim. Yine keza İstanbul Bayrampaşa'da olsam oyum Zafer Partisi adayı Av. Tarkan Güler'e giderdi. Ankara'da da tercihim Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bartu Soral olurdu.

Bunu yanında İyi Parti'nin Bayrampaşa adayı Vahit Çelik ve Erzurum İspir adayı Nizamettin Aras benim tanıdığım ve desteklenebilecek adaylar ama biraz sonra anlatacağım nedenlerden dolayı partileri yüzünden bir şey diyemiyorum... Aynı şey diğer partilerin değerli adayları (muhakkak vardır) içinde geçerli.

İzmir'de ve oturduğum ilçe de, Zafer Partisi adaylarını desteklememin genel ve yerel olmak üzere iki nedeni var.

Birincisi yani genel sebep, Zafer Partisinin ülkenin ağır sorunlarına karşı Türk Milletinden yana tutarlı tavırlar ortaya koyan tek parti gibi durması... Onun için desteklenmesi ve önümüzdeki genel seçimlerde de mücadeleci milletvekilleri ile TBMM'de yer alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu yerel seçimler bunun bir adımı olacaktır.

İnşallah Prof. Dr. Ümit Özdağ bu süreci doğru yönetir ve iyi değerlendirir aksi halde her boşluk mutlaka doldurulur. Dost acı söyler!

İkinci husus olan yerel sebeplerde şunlardır: İzmir ve ilçeleri CHP'nin yerel yönetimlerinden doğru düzgün hiç bir hizmet alamamıştır. Buna bizzat 10 yıldır İzmir'de yaşayan ve İzmir'li biri olarak şahidim.

Ayrıca CHP'li belediyeler milli olmaktan çok uzaklar... Belediyelerde gerçekleşen işe alımlardan ve verilen ihalelerden Atatürkçü ve Cumhuriyetçi CHP'liler bile şikayetçidir. Şimdiki adayları da Tuncelili olan ve CHP'lilerin bile aday olmasına şaşırdığı başarısızlığı CHP'lilerce kabul gören Karşıyaka Belediye Başkanıdır... Bana göre CHP'ye verilecek her oy İzmir'in bir beş yılının daha kaybı demektir ve İzmir'in bir beş yıl daha kaybetme lüksü yoktur.

İkamet ettiğim ilçede ise CHP'nin bir önceki belediye başkanı FETÖ'den hüküm giydi. Epey bir ceza aldı. Belediye 4.5 yıldır kayyum kaymakamlar tarafından yönetiliyor. Bizim ilçe de sadece CHP'de (Urla) 60'a yakın aday olduğu söylendi. Niye bu kadar çok kişi aday oldu bilmiyorum! Her hâlde Urla (!) 'yı çok seviyorlarmış!

Akp'yi ise size hiç anlatmayayım... İzmir'i hiç kazanmak istemiyorlar. CHP ile bu konuda paslaşmışlar . Bana göre doğrusu bölüşmüşler. Bunları hem Akp ilçe başkanına hem de televizyonda canlı yayında Akp MYK üyesinin yüzüne karşı söyledim ve Aralık ayı başında "İzmir ve derin siyaset" başlıklı bir yazı yazarak bu duruma işaret ettim. Zaten AKP'nin İzmir için bir iddiaları ve yerel yönetim vizyonları yok! Halbuki kazanmaları için en uygun zemin bu seçimlerdi! Bir de bunların üzerine Türklerin partisi değil Türkiyelilerin partisi olduklarını ifade edince benim gibi bir Türk'ün onları tercih etmesi için hiç bir neden de kalmadı!

Ayrıca beni tüm adaylardan ikisi adam (seçmen) yerine koyarak aradı! Onlarda İzmir adayı Naşit Birgüvi ve Urla adayı Belma Camcı'ydı. Ötekiler şimdilik ortada yok!

Bu arada CHP'lilerde gördüğüm hava, İzmir'de seçimin çantada keklik olduğu ama en azından benim bir kekliğe benzemediğim çok aşikar!

Hem İzmir'de yollara, meydanlara, iskelelere Homeros, Smyrna, Armageddon isimlerini koyanlara oy verecek bir keklik olmadığımda çok açık! Bir çok İzmir'li içinde öyledir...

İzmir'de partili partisiz bir çok Türk Milliyetçisinin, Ülkücülerin, demokratların, Atatürkçülerin, Cumhuriyetçilerin Naşit Birgüvi'den başka oy verecekleri bir adayda ortada yoktur. Çünkü ya partileri aday göstermemiştir ya da gösterilen adaylar onların görüşlerini temsil etmiyordur.

Bu sebeplerle her ne kadar Zafer Partili olmasam da, Zafer Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Naşit Birgüvi'yi destekliyor ve siz değerli İzmir'lilerden bu desteği esirgememenizi diliyorum.

Kurtuluşun şehri İzmir'den, Türkiye'nin kurtuluşu için gelin bir ateş yakalım...