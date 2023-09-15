Alınan bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Çınar Sokak'ta bulunan Yeniköy Mezarlığı'nda terk edilmiş bebek bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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Mezarlığın içerisinden alınan bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan erkek bebeğin, 1 günlük ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bebeği bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

AA