Çiğdem Sabuncuoğlu hanımefendiye Berk Bey'e Melike Hanım'a çok teşekkür ederiz.

Sağlık sorunları sebebiyle geçtiğimiz aylarda derneğimiz yönetim kadrosundan ayrılmak zorunda kalan eski başkan yardımcımız sayın Hazal Karadağ Yurdagül'de aramızdaydı. Kendisine vefa takdimimde bulunduk. Saygılarımızı ve takdirlerimizi sunduk.

KADIN HAKLARI VE ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN HAK VE SAVUNUCULUK TEMELLİ BİR DERNEĞİZ

Bir birinden değerli yol arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolda, insanlık adına, kadınlar adına çocuklar adına iyiliğe uzanan el olmak adına attığımız adımlar günden güne mücadelemizde büyük kapılar araladı.

Derneğimizin Merkezi: İzmir’dir.

DERNEĞİMİZ;

Toplumun önemli bir kesimi olan kadın ve çocukların yaşadıkları her çeşit şiddet ve duygusal, fiziksel, cinsel istismar durumlarında kendilerine hukuksal, psikolojik, gerektiğinde ekonomik destek olmak; sonraki süreçte hayata adapte olmalarını kolaylaştırmak, sosyal entegrasyonlarına katkı sunmak, yalnız olmadıklarını hissettirmek; bu konularda çalışmalar yapan kişi, kurum, kuruluş, dernek ve vakıflara dayanışma ve işbirliğinde bulunarak destek vermek amacı ile kurulmuştur. Özellikle kadın hakları ve çocuk haklarını koruyan hak ve savunuculuk temelli bir derneğiz.

Sadece bunla kalmayıp ihtiyaç sahibi ücra köy ve ilçelerde "KAÇOK KÜTÜPHANELERİ" kuruyoruz. En son Mardin Kızıltepe Günlüce Ortaokulu Kütüphane açılışımızı yaptık. Döndüğümüzden bir kaç gün sonra maalesef ülkemizi derinden sarsan 11 ilde meydana gelen binlerce vatandaşımızı toprağa verdiğimiz elim ve vahim deprem oldu. Ölen vatandaşlarımıza tekrardan rahmet diliyorum. Yeni kurulan bir dernek olmamıza rağmen ekip arkadaşlarımızla kordinasyonlar sağlayarak deprem bölgelerinde saha ve psikososyal faaliyetleri yaptık. İçişleri Bakanlığı tarafından sahada aktif görev alan STK'lar sınıfına girerek teşekkürleri kabul ettik.

Halen bir yardım Derneği olmamamıza rağmen ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklarımıza giyim, barınma desteği vermeye.. çalışıyoruz.

Diliyoruz ki el ele verip mücadele ettiğimiz yolda yapacağımız çalışmalar neticesinde "Kadınlarımız her zaman korkmadan, özgüvenli ve haklarını bilen bir birey olurken, çocuklarımız ne olursa olsun susmayan, konuşabilen, eğitimli, cesaretli mutlu çocuklar olsun."

Biliyorum ki daha uygar ve sağlıklı bir toplum için kadınlara her zaman ihtiyaç olacaktır.

Emekçi, üretken, saygıdeğer hanımefendilerimizin her zaman yanında ve destekçisiyiz.

Bizlere bu yolda destek olan değerli beyefendilere de bin teşekkürlerimizle.

YILLARDIR GÜNDEM GÜNCELE DAİR ÖZELLİKLE KADINA ŞİDDET, CİNAYET VE MAALESEF İSTİSMAR KONULARI YAZIYORUM

Artı bir parantez açmak istiyorum. Araştırmacı, Gazeteci yazarım. Yıllardır gündem güncele dair özellikle kadına şiddet, cinayet ve maalesef istismar konuları yazıyor, ilgili mecralarda yorumluyorum. Susmuyor, vahim konular kanıksansın da istemiyor bu hassas noktayı koruyarak unutulsun da istemiyorum.

Amaca hizmet eden, isimlerin konuşulmadığı, marka parlatma derdinin olmadığı değerli bir seminerdi. Emekçi, Üretken, saygıdeğer hanımların her zaman yanında ve destekçisiyiz.

Bizlere bu yolda destek olan değerli beyefendilere de bin teşekkürlerimizle.

Başta değerli STK başkanlarımızı, temsilcilerini, katılım sağlayan, emek veren tüm dostları saygı ve sevgi ile selamlıyoruz.

En kısa zamanda yeni ve önemli değişik konularla farklı isimlerin sunacağı seminerlerimiz devam edecektir. Davete icabet etme nezaketinde bulunan saygı değer insanlara çok teşekkür ederim. Katkısı bulunan bütün emekçi kardeşlerime, arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim.

Satırlarımı Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü ile sonlandırmak istiyorum:

"Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin!”

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Gazeteci-Yazar

Aslı Sarı