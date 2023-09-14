İZMİR (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis, yürüttüğü çalışmanın ardından Torbalı'da yurt dışı plakalı bir tıra baskın düzenledi.
Narkotik köpeği ile yapılan aramada yakıt deposuna zulalanmış halde 57 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler, İzmir'de uyuşturucu maddeyi karşılamaya hazırlandığı öne sürülen A.Ç. ve M.B ile tır şoförü A.K'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.