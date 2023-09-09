İZMİR (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni kurtardı.
Menderes ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik bottaki 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.