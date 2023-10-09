Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından, İzmir açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, 49 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayla ilgili göçmen kaçakçısı oldukları belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik botlardaki toplam 148 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA