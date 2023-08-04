TEKİRDAĞ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Tekirdağ’da gazetecilere yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yüksel, "Şimdi Genel Başkanımız, olağan genel kurulda açıkladı. Aynı şekilde parti sözcümüz Prof. Dr. Kürşat Zorlu beyde zaman zaman açıkladı. Biz tabanımızında talebi ile yerel seçimlere kendi adaylarımızla girme talebi var tabanın. Bu istikamette çalışmalar yapıyoruz, hazırlıklarımız bu yönde ama konjektür değişir, siyasi gelişmeler değişir, talepler değişir bizim bu konuda siyasi kurullarımız toplanır görüşülür. Ona göre bir karar verilir. Ama öncelikle şuanda bütün çalışmalarımız bütün hazırlıklarımız kendi adaylarımızla girme yönünde. Talep tabanımızın talebi, siyasi gelişmeler seçim öncesinde ne getirir oturulur konuşulur, gelen teklifler talepler değerlendirilir" diyerek bu durumun Kılıçdaroğlu ile ilgili olmadığını ifade etti.

HABER:MERVE ELÇİ