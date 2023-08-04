ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız' teması ile bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Büyükelçiler Konferansı'nın 5-9 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerimizin katılımıyla 2008 yılından bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Konferansın resmi açılışı, 7 Ağustos günü yapılacaktır. 14'üncü Büyükelçiler Konferansı'nın teması, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız' olarak belirlenmiştir. Ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği ve güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, dış politikamız bağlamında kurum içi planlamalar yapılması ve kurumlar arası eş güdüm tesis edilmesi bakımından önemli bir işlev görmektedir"

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.

HABER:MERVE ELÇİ