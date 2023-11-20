Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu plan, çevreci ve spor kuruluşları arasında ciddi bir tartışma yaratıyor.

Bellagio, kuzey Como Gölü'nün kıyısında yer alan Monte San Primo adlı dağın eteklerinde bulunuyor. Şehir, bölgeyi kış turistleri için cazip hale getirmeyi umarak kapsamlı bir kayak tesisini finanse etme onayını aldı. Ancak, 50 yıl önce başarılı bir kayak destinasyonu olan bu bölge, iklim değişikliği nedeniyle kapanmış ve şimdi tekrar açılması tartışmalara neden oluyor.

5 milyon avroluk bu projede, büyük bir otopark, kızak pistleri ve yeni teleferiklerin inşası öngörülüyor. Ancak bu plan, çevresel ve spor kuruluşları arasında ciddi eleştirilere maruz kalıyor.

Dünya Doğa Vakfı ve İtalyan Alp Kulübü gibi 33 kuruluşun bir araya geldiği "Monte Primo'yu Kurtaralım" adlı konsorsiyum, projenin dağın ekolojik dengesini bozabileceğinden endişe duyuyor. Grup, 5 milyon avronun bölgeye turizm gelirleri getirebilecek daha sürdürülebilir yollarla harcanabileceğini savunuyor.

Protesto grubunun sözcüsü Roberto Fumagalli, projenin destekçileriyle diyalog kurmaya çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını belirtiyor. Grup, sadece eğer projenin destekçileri diyalog için istekli olursa, bir uzlaşma bulmaya hazır olduklarını belirtiyor.

Ancak Bellagio Belediye Başkanı Angelo Barindelli, projenin bir an önce başlaması gerektiğini savunuyor. Buna karşın, çevreci grup, bölgenin tarihsel olarak yeterince kar alamayan bir dağ olduğunu ve yapay kar üretmenin çevresel maliyetine değip değmeyeceğini sorguluyor.

Projenin destekçileri ise yapay bir gölet inşa edilerek kar üretilebileceğini ve bu göletin yaz aylarında da topluluğa hizmet edebileceğini belirtiyor. Ancak çevreciler, bu yapay göletin inşası ve işletilmesinin bölgeye daha fazla zarar verebileceğinden endişe duyuyor.

George Clooney gibi ünlülerin bile destek bekleyen çevreci gruplara yanıt vermemesi, projenin geniş bir toplumsal kabul görmemesi ve uzun vadeli başarı için belirsizlikler, Bellagio'nun kayak tesisleri için çabalarını belirsiz bir geleceğe taşıyor. İtalya'nın ünlü bürokrasisi ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele, bu ambitieux projenin gerçekleşmesini zor bir görev haline getiriyor.