Haber: Mert Osman Erman

Saman Abbas'ın cesedi, Kasım 2022'de kuzey İtalya'daki bir çiftlik evinde bulundu, kaybolduktan 18 ay sonra.

Babası Shabbar Abbas, Pakistan'da gözaltına alındı ve Ağustos ayında cinayetle suçlanarak iade edildi.

Annesi Nazia Shaheen, davada suçlu bulundu ve hüküm giydi. Şu anda Pakistan'da saklanmakta olduğuna inanılıyor.

Shabbar Abbas, mahkemeye "Hayatımda kızımı öldürmeyi düşünmedim" iddiasında bulunarak önceki bir açıklama yapmıştı.

Genç kızın amcası Danish Hasnain, cinayete karıştığı gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak kuzenlerinden ikisi suçsuz bulundu.

Saman Abbas'ın ailesi tarafından gerçekleştirilen sözde "namus cinayeti" 2021 Nisan'ında İtalya'yı sarsmıştı. Kaybolmasının ardından, İtalya'nın İslam topluluklarının birleşimi, zorla evliliklere karşı bir dini fetva yayınlamıştı.

Genç kız, ailesiyle birlikte 2016'da Pakistan'dan Novellara kasabasına göç etmişti. İtalyan raporlarına göre, genç bir Pakistanlı adamla tanıştı ve bölgesel başkent Bologna'da bir sokakta öpüştükleri bir fotoğraf, iddiaya göre ebeveynlerinin öfkesini çekti.

İtalyan soruşturmacılar, Saman Abbas'ın ebeveynlerinin onu 2020'de Pakistan'a düzenlenmiş bir evlilik için göndermek istediklerini, ancak bunu reddettiğini belirtti. Ardından, 2020'nin ekim ayından itibaren birkaç ay boyunca sosyal hizmetlerin koruması altında yaşadı, ancak ailesinin yoğun mesajlarına yanıt olarak 2021 Nisan'ının sonlarına doğru Novellara'daki aile evine geri döndü.

Savcılar, genç kızın eve geri dönmeye kandırıldığını ve tam bu noktada kaybolduğunu söyledi. Polis tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri, 29 Nisan 2021'de Saman Abbas'ın üç aile üyesinin kürekler, bir levye ve mavi bir çanta ile yürüdüğünü gösteriyordu. Bir sonraki gün, ayrı bir görüntü, kayıp genç kızın evden ailesiyle birlikte ayrıldığını gösteriyordu.

Cesedi sonunda geçen Kasım ayında, amcasının onu nereye gömdüğünü açıkladıktan kısa bir süre sonra ailenin yaşadığı yerden biraz uzakta bir çiftlik evine yakın bir yerde bulundu. Otopsi, boynunun kırıldığını ve muhtemelen boğularak öldürüldüğünü ortaya koydu.

Ebeveynleri, genç kız kaybolduktan hemen sonra İtalya'dan ayrıldı, amcası Danish Hasnain ve iki kuzeni Fransa ve İspanya'ya seyahat etti. Amcası 2021'de Paris'te gözaltına alındı, babası ise 2022'de gözaltına alındı ve bu yılın 31 Ağustos'unda iade edildi. Annesi hala kayıp.

Nazia Shaheen mahkemede hazır bulunmamasına rağmen, Reggio Emilia şehrindeki mahkeme her iki ebeveyni de suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Shabbar Abbas, suçsuz olduğunu ve sadece kızının kaybolduğu gece onu takip ettiklerini, çünkü geç olduğu için mutsuz olduklarını ve nereye gittiğini görmek istediklerini savundu. İtalyan medyasına göre, "Bu dava tamamlanmış değil. Ben de kızımı kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum" dedi.

Bir cinayetin "şerefli" olabileceği fikri, kadına yönelik bir suçlamanın ailenin itibarına leke getirdiğine inanılan bazı kabile adetlerinden kaynaklanmaktadır.

Bu adetlere göre, bir kadının itibarı lekeleyen herhangi bir iddia - ne kadar masum olursa olsun - kadının aile üyeleri tarafından önce kadını öldürmeleri, ardından erkeği hedef almalarını gerektirir.

İnsan hakları grupları, "şeref cinayetlerinin" en yaygın nedenlerinin kurbanın düzenlenmiş bir evliliğe girmeyi reddetmesi veya tecavüze uğraması olduğunu söylüyor. Ancak cinayetler, giyim tarzıyla ilgili olarak uygun bulunmayan bir şekilde giyinme veya itaatsiz olarak algılanan davranış sergileme gibi daha küçük nedenlerle de işlenebilir.

Pakistan'da her yıl yüzlerce kadın bu şekilde öldürülüyor. Bu tür durumlarda birkaç erkek de daha küçük bir sayıda öldürülüyor.

Geçen ay, uzak Kohistan bölgesinde bir kadın, kabile liderlerinin emri üzerine babası ve amcası tarafından bir erkekle gösteren bir fotoğraf nedeniyle vurularak öldürüldü.

Fotoğraf, viral oldu ve daha sonra düzenlendiği ortaya çıktı. Babası gözaltına alındı, amcası ise kaçak durumda.