Roma

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, merkez sağın adayı ve Abruzzo Bölgesel Yönetim Başkanı Marco Marsilio yüzde 53,5 oyla muhalefetteki merkez sol ve ilericilerin adayı Luciano D'Amico'nun (yüzde 46,5) önünde yer aldı.

Marsilio, rakibi D'Amico'nun kendisini arayarak tebrik ettiğini söyledi.

Merkez sağ ittifakın lideri ve Başbakan Giorgia Meloni, Marsilio'nun seçim zaferini memnuniyetle karşılarken, "Marsilio, Abruzzo tarihinde ikinci dönem seçilen ilk başkandır. Abruzzo vatandaşlarının ona güvenmeye devam etmek istemeleri, merkez sağa güvenmeleri bizim için gurur kaynağıdır." ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni üyelerini belirlemek üzere 6-9 Haziran'da yapılacak AP seçimleri öncesinde, İtalya'daki bölgesel seçimler hem iktidar hem muhalefet için test niteliği taşıyor.

Özellikle Abruzzo'daki bölgesel seçimler, 25 Şubat'ta Sardinya'da yapılan ve muhalefetin kazandığı bölgesel seçimlerin ardından sağ koalisyon iktidarı için kritik bir önem kazanmıştı.

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'da, Abruzzo'daki bölgesel seçimin, Sardinya seçimleriyle hevesi artan muhalefetteki sol ve ilerici kanat açısından "net bir yenilgi" olduğu ve onları durdurduğu belirtildi. Seçimlerin, muhalefet için yenilgiyle sonuçlanmasında, kararsızların sandığa gitmemesinin de etkili olduğu ifade edildi.