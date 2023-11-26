Haber: Damla Oya Erman

Musk, sahibi olduğu Twitter'ın eski adıyla X platformunda Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu delilik" dedi.

Musk'ın tepkisi, İsveçli posta işçilerinin Tesla plakalarını teslim etmeyi reddetmeleri haberine geldi. Bu durum, geçen ay Tesla araçlarını servis etmeyi bırakan mekaniklere destek amacıyla başlatılan eylemlerle birlikte gerçekleşti.

Yaklaşık 130 mekanik, İsveç'teki bir Tesla yan kuruluşu olan işverenleri, sendikalarını tanımayacaklarını açıkladıktan sonra ekim ayında greve başlamıştı. Bu durum, CNN'e bağlı bir haber kaynağı olan Expressen'in bildirdiğine göre, halen devam ediyor.

Endüstriyel eylem, Tesla araçlarının ülkedeki limanlardaki teslimatlarını engelleyen dok işçilerine, araç üreticisi için bakım çalışmalarını durduran elektrikçilere ve diğer işçi gruplarına hızla yayıldı.

Grevi başlatan İsveç'in IF Metall sendikası, "Bu, Tesla'da çalışan tüm üyelerimiz için iyi ücretler, iyi emeklilik ve iyi sigorta anlamına geliyor" dedi. Sendika, Tesla ile uzun süredir görüşmeler yaptıklarını, ancak şirketin toplu bir anlaşma imzalamayı reddettiğini ve İsveç iş piyasasındaki temel prensipleri ihlal ettiğini belirtti.

Ülkenin iş gücü büyük ölçüde sendikalıdır ve çalışanların yaklaşık olarak onda dokuzu toplu sözleşmelerle kapsanmaktadır.

Ancak Tesla'da sendika oluşturmak zorlu bir süreç olmuştur. Şirketin ABD'deki işçilerinin en az üç girişimi başarısız oldu, çoğunlukla şirketin saldırgan taktikleri ve ABD'deki iş güvenliği yetersizlikleri sonucunda.

ABD Federal bir ajans olan Ulusal İş İlişkileri Kurulu, Tesla ve Musk'ı, çalışanları sorgulamak ve sendikaları destekledikleri için işçilere disiplin uygulamak veya başka şekillerde ayrımcılık yapmak gibi yasa dışı veya uygun olmayan sendika karşıtı faaliyetler konusunda tekrar tekrar eleştirdi.

Bu yıl, şirket, Buffalo, New York tesisinde yeni bir sendika oluşturma girişimi duyurulduktan sadece birkaç gün sonra, henüz oluşmamış bir sendikayı destekleyen 30'dan fazla kişiyi kovdu.

Dünyanın en zengin adamı olan Musk, sendikalara karşı tutumunu dile getirdi ve Tesla çalışanlarının sendika kurmaları durumunda hisse opsiyonlarını kaybedecekleri yönünde bir 2018 tweet'ini silmesi konusunda iş ilişkileri ajansının öfkesine neden oldu.

Ancak İsveçli işçilerin grevleri, Almanya'daki Tesla çalışanlarını cesaretlendirebilir, çünkü burada büyük bir elektrikli araç ve pil hücresi üreten bir fabrikaya sahiptir.

Alman sendikaları, Berlin yakınlarındaki fabrikadaki 11.000 çalışan için bir toplu iş sözleşmesi uygulamak için şirketi baskı altına almıştır, Reuters'ın belirttiğine göre.

Alman IG Metall sendikası, Tesla'nın işçilerine diğer Alman otomobil üreticilerinden daha düşük ücret ödediğini ve sık sık hasta olan işçilerden kurtulduğunu iddia ediyor. Geçen ay fabrikadaki 1.000'den fazla işçi bir gün süren bir protestoya katıldı ve sendikaya üye oldu.

Bu yılın başlarında Tesla, fabrikanın üretim kapasitesini Almanya'nın başkenti Berlin'e yaklaşık 30 kilometre (18 mil) uzaklıkta bulunan tesisin, 1 milyon elektrikli araç üretim kapasitesini ikiye katlama başvurusu yaptı.

Eğer genişleme gerçekleşirse, fabrika, Avrupa'nın en büyük otomobil fabrikası olma unvanını çalacak ve Almanya'nın Wolfsburg şehrindeki Volkswagen'in geniş tesisinin yerine geçecek.