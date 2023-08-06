Aftonbladet’de politika yorumcusu olan Lena MEllin, İsveç’in NATO’ya girmesi için anlaşma imzalamalarından sonra Türkiye’ye karşı geçen süre zarfında başta Kur’anı Kerim saldırıları olmak üzere henüz yeterli dikkati göstermediğini söyledi.

Kuran krizinin yaklaşık on aydır hükümetin yaşadığı bir sorun olduğunu belirten Mellin, yaşanan bu krizin şimdiye kadarki en kötü kriz olduğunu vurguladı. Kriz çözümünde hükümetin henüz bir şey yapamadığını belirten yazar, kriz çözümünün yetenek ve yetkinlikle ilgili olduğunu belirtti.

Hükümetin göreve başlamasından bu yana 3 kritik sorunla mücadele ettiğini yazan Mellin, en önemli krizin hükümet için Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar olduğunu belirterek,” İsveç'in güvenlik durumu, Rusya'nın geçen yılın başında, diğer şeylerin yanı sıra İsveç egemenliğini kısıtlayacak yeni bir güvenlik düzeni istediğini duyurmasından bu yana içler acısı.Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı saldırıyla daha da ağırlaştı. İsveç'in 1939'dan beri ilk kez NATO'ya katılmak ve savaşan ülkelere silah sağlamak istemesine neden oldu.Kuran krizi güvenlik durumunu daha da kötüleştirdi. Säpo, terör tehdidini beş puanlık bir ölçekte üçten dörde yükseltmenin eşiğinde.” dedi

HABER:DUHA SENA OSKAY