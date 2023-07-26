İSTANBUL - www.istasyondergi.com adresinden okunabilen elektronik derginin bu sayısının kapağına, 23 yıl önce 3 Temmuz tarihinde hayata veda eden Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal taşındı. Ünlü sanatçı ve yazar Zülfü Livaneli Kemal Sunal anısına “Şaban’ın Recepleşmesi”, gazeteci-yazar Nebil Özgentürk ise “Kemal Sunal Efsanesi ve Vakası” isimli yazıyla okurların karşısına çıktı. Nazım Alpman “Kemal Sunal’ın Damgası”, Hilal Solmaz “Türkiye Sinemasının Vefalı Adı Kemal Sunal”, Kubilay Erdelikara “Bir Gereklilik Olarak Kemal Sunal”, Nurten Geroğlu “Unutulmayacak Gülümse” , Ulaş Geroğlu, Kemal Sunal’ın ardından “Keşke Ağlamasaydı” isimli yazıyla usta ismin farklı yönlerini kaleme aldı. Derginin ön ve arka kapaklarında Kemal Sunal’ın unutulmaz film sahnelerinin illüstrasyonlarına yer verilirken içerikte başyapıtlarından örneklerde sunuldu.

Nasuh Mahruki “Dijital Dünya Doğal Dünya”, Barış İnce “İyi ki Dediğimiz Gazetecilik” , Fadime Uslu “Yeni Bir Dil Gerek Bize”, Kaan Murat Yanık “Müsait misin Kaptan?”, Yaşar Seyman “Kentin ve Edebiyatın Aşkı”, Seda Şanlı “Kadınca”, Ayşen Şahin “MEB ve Mehmet”, Burcu Salantur “Kuşku”, Zafer Köse “Hüzünlü ve Dirençli Mizah”, Baran Bilgit “Temmuz Tanrısının Rüyası” başlıklı yazılarıyla okurlarıyla buluştu. Ataol Behramoğlu “Yaz”, Aylin Ünal “Temmuzun Alev Şarkıları” , Onur Yamak “Sır Salıncağı”, Ali Ulaş Akalın “Üç Güvercin Havalanışı” isimli şiirleriyle dergiye renk kattı. Halil İbrahim Özcan, Aydın Öztürk ile röportajını paylaşırken Bilge Çolak “Yeniden…”, Kenan Başaran “Değişmiyorum”, Betül Dünder “Latife Tekin”, Derya Erkenci “Ezginin Sureti isimli yazılarıyla yer aldı.

İstasyon’un tüm sayıları www.istasyondergi.com adresinden okunabilir, sesli dergi olarak dinlenebilir.

HABER: MERVE ELÇİ