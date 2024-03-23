İyi hafta sonları sevgili okuyucularım;

Günleriniz nasıl geçiyor? Umarım hayatınızda her şey yolundadır. “İnsanlara bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorun, namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun yerine. Bu daha hayırlıdır.” demiş Fatih Sultan Mehmet. Ben de size biraz da o geleneği hatırlatmak istedim. Bir derdiniz varsa, çekinmeden benimle paylaşabilirsiniz. Bunun için köşe yazımın gazete sayfasında yer alan mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Belki bir faydam olur, belli mi olur. Belki benim de okuyucularıma ihtiyacım vardır. Öyle ya, kul kula muhtaç. Hem yalnızlık da Allah’a mahsus. Bir Müge Anlı değilim ama bakarsınız benim de size faydam olur.

Geçtiğimiz hafta İslam zenginliktir demiş, bunu uzun uzun örneklerle anlatmaya çalışmıştım sizlere. Yazdığım yazıda hatam olabilir mi? Olabilir tabi. Din alimi değilim çok şükür. Neden mi, şükür dedim. Çünkü güzel dinimizde ruhban sınıfı yoktur da ondan. İslam paylaşmaktır. Güzel dinimizle ilgili bilgilerinizi, tecrübelerinizi sevdiklerinizle paylaşın. Doğrudur ya da yanlıştır. Hiç çekinmeyin. Sora sora Bağdat bulunur. Hem bilgi paylaştıkça çoğalır. Size bu hafta İslam ile ilgili dostlarınızla bilgilerinizi paylaşabileceğiniz mekanları ve o mekanlardaki Ramazan etkinliklerini tanıtacağım. Yüksek enerjili günlerden geçiyoruz. Oruç tutalım ya da tutmayalım, geceleri uyumakta zorlanıyor musunuz? Düşüncelere mi dalıyorsunuz? Bunun nedeni mübarek Ramazan ayı olabilir mi? Allah bilir. Bu yüksek enerjili günlerde, yüksek enerjili mekanlarda buluşmak gerekir diye düşünüyorum. Bu saydığım mübarek mekanlara gidemeseniz de dostlarınızla, aileniz ve akrabalarınızla iftar sofralarında buluşmayı ihmal etmeyelim. Ne de olsa, sevginin olduğu yerde sevgiyi kendine ilke edinen Allah’ın rahmeti ve bereketi vardır.

İstanbul'daki Ramazan etkinliklerinin bazıları:

1.Sultanahmet Meydanı Ramazan Etkinlikleri: Sultanahmet Meydanı, Ramazan ayında birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. İftar ve sahur alanları, geleneksel lezzetlerin satıldığı pazarlar ve canlı müzik performansları gibi etkinlikler burada gerçekleşiyor.

2. Eyüp Sultan Camii ve Çevresi: Eyüp Sultan, Ramazan ayında İstanbul'un en önemli merkezlerinden biri. Eyüp Sultan Camii çevresinde kurulan iftar çadırları, geleneksel yemeklerin tadını çıkarabileceğiniz birçok seçenek sunuyor. Ayrıca cami içinde ve çevresindeki alanlarda Ramazan'a özgü etkinlikler düzenleniyor.

3.Pierre Loti Tepesi: İftar vakti için Pierre Loti Tepesi'ni tercih edebilirsiniz. Buradan, İstanbul'un muhteşem manzarasını seyrederken iftar yapabilir ve Ramazan atmosferinin tadını çıkarabilirsiniz.

4. Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı: Ramazan ayında Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı gibi tarihi çarşılar, geleneksel Ramazan ürünleri ve tatlılarıyla renkleniyor. Burada alışveriş yapabilir ve Ramazan'ın keyfini çıkarabilirsiniz.

5. Caddebostan Sahili: Caddebostan Sahili’nde Ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İftar sonrası sahilde yürüyüş yapabilir, çeşitli yiyecek ve içeceklerin tadını çıkarabilirsiniz.

Bu etkinlikler, İstanbul'un farklı bölgelerinde ve semtlerinde gerçekleşiyor ve Ramazan atmosferini yaşamak isteyenler için harika seçenekler sunuyor. Hayat devam ediyor. Sadece dinle alakadar olmak nefsinizi yorduysa, bu etkinliği ayrıca öneririm. Türk hip hop ve rap müziği sanatçısı Ceza’nın canlı müzik performansı bugün yani 23 Mart gecesi If Performance Hall’de. Akustik müzik seviyorsanız eğer, yine bu gece “Sonsuz” adlı grubun konseri var. Konser Beyrut Performance’da…

Haftaya bir sonraki yazımda daha sizlerle yine Önce Vatan Gazetesi’nde görüşmek dileğiyle…