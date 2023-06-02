HABER: DİNÇER KARACALAR

Moda'nın Ticari gücü hazır giyim markalarının öncüsü 7 kıta'nın en kapsamlı ve en prestijli moda platformu Fashıon Week Türkiye 26 Mayıs 2023 tarihinde Ayşegül Eraslan'ın baştasarımcısı olduğu ve star defilesini gerçeşleştirdiği toplam 16 marka2ın katılım sağladığı organizasyonda DRD otel ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Yerli ve yabancı 95 manken2in podyumda yer aldığı organizasyonda 1200 konuk ağırlandı.Organizasyonun açılış defilesi ve baş tasarımcı Ayşegül Eraslan defilesi ise 30 parçadan oluşan dev koleksiyonu ile oldukça fazla ilgi gördü.Dünyada bir ilşk olarak bir otel markası Stayso Hotel kendi koleksiyonunu birbirinden güzel modeller eşliğinde sergiledi.El becerisi ile oluşturulan renkli ürünlertişört konsepti ile görücüye çıktı.Sergilenen tişörtler önümüzdeki günlerde satışa çıkacak ve geliri depremzedelere ve kimsesiz çocuklara bağışlanacak.

Yapım ve prodüksüyonu Emrah Kayıhan'a ait olan genel koordinatörlüğünü Suat Ünal'ın ve Koreografisini Asil Çağıl'ın yaptığı organizasyona katılım sağlayan markalar Ayşegül Eraslan, İlayda Emir, Tilla Resort wear, Stayso Otel , Aısha Kıds ,Duygu Nar, Emir Vanıa, Altıer Akademi, Aylin Yılmaz , Hk Collectıon, Zahrazarepour,Barina ,Eliza Korn olarak yer aldılar.