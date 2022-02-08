Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,001.77
ALTIN
797.06
DOLAR
13.63
STERLİN
18.49
EURO
15.58
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Araştırma...
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41...
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

ÜSKÜDAR'DA patlamanın meydana geldiği 5 katlı binada yıkım çalışmaları sona erdi.

08 Şubat 2022 Salı 11:18
Üsküdar'da patlamanın yaşandığı 5 katlı bina yıkıldı

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina tedbir amacıyla tahliye edilmişti. Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı. Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarEvBinaPatlamaYıkım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkish Cargo Atatürk Havalimanı'na veda etti
Turkish Cargo Atatürk Havalimanı'na veda etti
13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı 
13 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon; 26 gözaltı 
Eyüpsultan'da tramvay kadına çarptı 
Eyüpsultan'da tramvay kadına çarptı 
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Üsküdar'da binada patlama: 4 yaralı
Üsküdar'da binada patlama: 4 yaralı
Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı
Meteoroloji ve valilikten İstanbul'a uyarı
Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın 
Eyüpsultan'da doğal kaynak suyu dolum tesisinde yangın 
Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı
Ümraniye'de işçilerin kaldığı 8 konteyner alev alev yandı
Tarihi Beyazıt Kulesi tehditlerden kurtuluyor
Tarihi Beyazıt Kulesi tehditlerden kurtuluyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma