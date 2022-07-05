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Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

ÜSKÜDAR'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkılması ile birlikte yolda da toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından inşaatın çevresinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Çökmenin yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülendi. 

05 Temmuz 2022 Salı 08:42
Üsküdar'da inşaatın istinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı. 

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binalardan tahliye edilen bir kişi, "Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda su hatlarının dışarı doğru aktığını ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik" dedi.

Öte yandan çökmenin yaşandığı alan havadan görüntülendi. Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarİnşaatDuvarIstinat DuvarıBinaçökmeTahliye
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