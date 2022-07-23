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Üsküdar'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 3 yaralı 

ÜSKÜDAR'da 9 katlı binanın 6'ncı katındaki dairede doğalgazdan kaynaklanan patlama sonucu  1'i ağır 3 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 11:55
Üsküdar'da doğalgaz patlaması: 1'i ağır 3 yaralı 

Olay saat 10.45 sıralarında Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. 

Dairede doğalgaz kaynaklı patlama ile mahallede korku yaşandı. Binada yaşayanlar hızla dışarı çıkarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada dairede yaşayan bir kişi ağır yaralanırken çevre dairelerin kırılan camları nedeniyle de 2 kişi hafif yaralandı. Patlamanın şiddetiyle çevredeki binalarda ve park halinde bulunan bazı otomobiller de hasar oluştu. İtfaiye ekipleri patlamanın yaşandığı evde çalışma yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli bir patlama yaşandığını söyleyen mahalle sakini Hayri  Odabaş, "Önce bir gürültü oldu. Hemen üst kata çıktık patlamanın yaşandığı daireye. Dumanlar çıkıyordu. Gaz kokusu geliyordu daireden. Yaralıyı itfaiye ile birlikte dışarı çıkardık. Karşıdaki binalar bile hasar gördü" diye konuştu. Zeynep Gürel ise, "Bina sallandı. Kızıma sarıldım, bir kişi bağırıyordu 'yardım edin' diye. Dumanlar yükselmeye başladı. Benim de evimin camları kırıldı" diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 23.07.2022 13:17
Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarBinaEvDoğalgazPatlama
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