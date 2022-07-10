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Esenyurt'ta bodrum katlar yine su altında

ESENYURT'ta selin neden olduğu baskınlar sonrası gün ağarmasıyla hasar tespit çalışmaları başladı. Mahalle sakinlerinde Emrah Dede,  "Burada komşularla en eski insanlarız. Bu bizim kaderimiz yani. Alt katlarda önceki selde bu karşı binada birisi ölmüştü. Ondan sonra yasakladılar ama emlakçılar kiraya veriyorlar" ifadelerini kullandı.  

10 Temmuz 2022 Pazar 10:34
Esenyurt'ta bodrum katlar yine su altında

İstanbul'da gece saatlerinde kuvvetli yağış başladı. Haramidere'nin taşmasıyla Pınar ve Yeşilkent Mahalleleri su altında kaldı. Gece saatlerinden itibaren belediye, AFAD, sahil güvenlik ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Bodrum katta bulunan evdeki sular vidanjör yardımıyla çekiliyor. Suların çekildiği birçok ev ve dükkanın kullanılamaz hale geldiği görüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mahalleleri gezerek incelemelerde bulundu.

"HERŞEYİMİZ MAHVOLDU" 

Evini su basan Azad Verdiyev, "Belediye şu anda yardımcı oluyor. Geceden beri buradayız yani. Hiç uyumadık. Evden zor kurtarıldık. Her şeyimiz mahvoldu zaten. Şu anda suyunu çekiyorlar. Gitti her şeyimiz. Gece saat birde yağmur başladığında oldu. Yarım saatin içerisinde her yer su altında kaldı. Şoktaydım ne yapacağımı bilmedim. Kendim zor kurtardım" diye konuştu. 

İbrahim Şahin ise, "Allah'tan gelen bir şey yapacak bir şey yok. Bir anda bastı su oldu her taraf. Bir anda yağdı, doldu. Her yer de temizlik yapılıyor. İçeri girme şansı yok. Buradan bakıyorsun görüyorsun" dedi. Emrah Dede de sel felaketini alıştıklarını belirterek "Burada komşularla en eski insanlarız. Bu bizim kaderimiz yani. Bizi kaderimize terk ettiler. Saat 00.30 gibi başladı. Alt katlarda önceki selde bu karşı binada bir kişi ölmüştü. Ondan sonra yasakladılar ama emlakçılar kiraya veriyorlar" ifadelerini kullandı. 

FABRİKA SU ALTINDA KALDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Yağmurdan en çok etkilenen ilçelerden Esenyurt'ta da 4 katlı iş hanının bodrum katındaki fabrika sular altında kaldı. 6 kişinin kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştığı fabrikada, cihazların aküleri de patlamaya devam ediyor.  

Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan 4 katlı iş hanının bodrum katını da su bastı. Endüstriyel mutfak üretimi yapan fabrikanın bekçisinin olayı haber vermesiyle, çalışanlar gece 01.00 sıralarında olay yerine geldi. Kendi imkanlarıyla tahliye işlemi yapan çalışanlar suyun bir kısmını çıkardı. Fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez, "Nereden bakarsanız bir 2 milyon dolarlık zarar söz konusu. Saat 01.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Esenyurt Belediyesi, itfaiye birçok kuruma bilgi verdik. Arıza kaydı aldıklarını dile getirdiler. Şuan cihazlarımızın aküleri su nedeniyle patlamaya başladı. Şu an duman da etkili durumda" dedi.  

KEPENKLERİ YERİNDEN SÖKTÜ  

Yaşadıkları olayı anlatan fabrikanın idari müdürü Hasan Özdönmez, "Gece saat 01.00 itibariyle yağmurun yoğunlaşması sebebiyle burada kalan bekçimiz içeriye su basmaya başladığını bildirdi. Bunun üzerine hemen geldik. Geldiğimizde su şiddetini artırdı. Gerekli önlemleri alalım istedik. Kepenkleri dahi, dış kapımızı dahi dıştan gelen sel baskını yerinden sökerek kepenklerimizi parçalayarak içeriye girdi. Görüldüğü üzere 50-60 vidanjörlük bir su baskını söz konusu. Şu an ciddi anlamda maddi hasarı gözler önüne sermek mümkün değil. Nereden bakarsanız bir 2 milyon dolarlık zarar söz konusu" ifadelerini kullandı.  

HİÇBİR KURUM MÜDAHALE ETMEDİ 

Özdönmez, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, Esenyurt Belediyesi, itfaiye birçok kuruma bilgi verdik. Arıza kaydı aldıklarını dile getirdiler. Şuan cihazlarımızın aküleri su nedeniyle patlamaya başladı. Şu an duman da etkili durumda. Ciddi anlamda sıkıntı yaşadık ve hiçbir kurum bize müdahalede bulunmadı. En son AFAD'ı aradık, itfaiye ekibi gönderdi. İçerdeki suyun tahliye edilmesi için şu an itibariyle hala müdahale bekliyoruz" diye konuştu. 

MÜDAHALE ETMESEYDİK SU ORANI 2 KATINA ÇIKARDI 

Özdönmez, "Biz kendi imkanlarımızla tahliye yaptık, dışardan vidanjör çağırarak. Bir oranda tahliyesini sağladık. Burada şu an bulunduğumuz suyun 2 katı oranı vardı. İçeride hem elektrik kaçağı tehlikesi vardı, hem de boğulma tehlikesi vardı. Şimdi gazdan dolayı yine bir tehlike söz konusu. Biz kendi imkanlarımızla bir müdahalede bulunuyoruz. Ama yeterli olmuyorö dedi. 

İtfaiye ekipleri de saat 08.45 sıralarında olay yerine gelerek incelemede bulundu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtYağmurYağışSelSu BaskınıEvBodrum KatFabrika
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