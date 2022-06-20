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Beylerbeyi'nde 2 katlı ahşap köşkte yangın 

ÜSKÜDAR'da koruluk içerisinde bulunan 2 katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Alevlerin Avrupa yakasından da görüldüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20 Haziran 2022 Pazartesi 09:05
Beylerbeyi'nde 2 katlı ahşap köşkte yangın 

Üsküdar Beylerbeyi Mahallesi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak'ta bulunan koruluk içerisindeki 2 katlı ahşap köşkte saat 20.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek İstanbul'un çeşitli ilçelerinden görüldü. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını yaklaşık iki saatte kontrol altına aldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek yanan yerde incelemelerde bulundu.

"AHŞAP KÖŞKÜN TAMAMI YANDI" 

Yangınla ilgili açıklama yapan Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek "Yaklaşık 5 dönüm koruluk, özel mülk olan içerisinde ahşap köşkte henüz sebebi belirlenmeyen bir yangın çıktı. Ahşap köşkün tamamı yanmış vaziyette. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şu an da ekipler soğutma çalışması yapıyor. Yangının çıkış sebebi ve meydana gelen zararın ayrıntılarına ilişkin ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarKöşkAhşap KöşkYangınİtfaiye
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