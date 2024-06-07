HABER: FUNDA AKOSMAN

İstanbul Terziler Odası’nın düzenlediği kimsesiz çocuklar yararına yapılan ve sanat yönetmenliğini koreograf Fatih Ömercikoğlu’nun gerçekleştirdiği defilede, organizasyonun hayata geçmesinde İstanbul Terziler Odası Başkanı Turan Aydoğdu ve proje sorumlusu modacı Aydan Yurt Karaman büyük emek gösterdi. Defileye katkı sunan değerli ve yetenekli oda üyesi olan terzilerimizin binbir emek ve itina ile hazırladıkları kıyafetler podyumda boy gösterdi.

Sayın İstanbul Valisi Davut Gül, Sayın Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy’un ev sahipliği ile Grand Pera Beyoğlu’nda gerçekleşen organizasyonda emeği geçen yetkililere plaketlerini onur konuğu kıymetli sanatçımız Hülya Koçyiğit takdim etti.